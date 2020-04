Så meget koster genåbningen for folkeskoler og dagtilbud

Mere flydende sæbe, flere håndvaske og ekstra personale er alt sammen forudsætninger for, at det har været muligt at genåbne folkeskoler og dagtilbud i Sorø kommune efter ugers corona-nedlukning.

- Beløbet vil blive højere, for der vil komme nogle ekstra ting, vi også skal have løst. For eksempel er der et højere forbrug af værnemidler end normalt. Men vores merudgifter er af en så beskeden størrelse, at der ikke er grund til bekymring. Finansministeren har sagt, at kommunerne vil blive kompenseret økonomisk, og det regner vi selvfølgelig med. Ellers må vi finde pengene et andet sted, siger han til DAGBLADET og Sjællandske.