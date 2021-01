Se billedserie Efter borgmesteren er Lars Schmidt (DF) den bedst lønnede byrådspolitikere, da han er både 1. viceborgmester og udvalgsformand. Foto: Elmer Madsen Foto: Elmer Madsen

Så meget giver det at sidde i byrådet

Sorø - 03. januar 2021 kl. 08:03 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen

Inden længe går vi ind i et nyt år, der også er valgår. Skulle man gå med ambitioner om at blive valgt ind i byrådet - eller kommunalbestyrelsen, som det nye navn snart bliver - så er man måske interesseret i at vide, hvordan man bliver betalt for sin indsats.

Ved sit seneste møde godkendte Sorø Byråd de nye regler for vederlag, der er blevet indført i efteråret. Der er et par ændringer. Dels vil man ikke få løn under et fravær, der strækker sig over minimum en måned. Og der er også indført krav til, at man skal kunne dokumentere sygefravær, der overstiger 14 dage.

Men lønnen er der ikke pillet ved. Nogle af lønningerne er fastsat ved lov. Det gælder borgmesterens lov og det faste vederlag, som alle byrådsmedlemmerne får i grundløn

Dertil kommer nogle vederlag, der skal lægges oveni. Og satsen på dem har Sorø Byråd selv fastsat i 2017:

1. viceborgmesteren får 10 procent af borgmesterens løn. Udvalgsformænd får 22,5 procent af borgmesterens løn. Udvalgsmedlemmer får 2,6 procent af borgmesterens løn. Og formanden for det særlige underudvalg, Børn og Unge udvalget, får 5 procent af borgmesterens løn.

Endelig kan der også ydes tillægsvederlag, hvis man har hjemmeboende børn under 10 år.

Borgmester og formænd Borgmesterens løn, der altså danner grundlag for udregningen af nogle af de andre vederlag, bliver udregnet efter, hvor mange indbyggere en kommune har.

I Sorø Kommune, der har cirka 30.000 borgere, giver det borgmester Gert Jørgensen (K) en årsløn på 929.678 kr. Borgmesteren er den eneste, der er politisk fuldtidsansat.

1. viceborgmester Lars Schmidt (DF) har den næsthøjeste politiske løn. For han er også udvalgsformand. Han oppebærer 444.879 kr. årligt.

Herefter følger de to Venstremænd, Jens Nygaard og Rolf Clausen samt konservative Bo Christensen, der alle er udvalgsformænd, men derudover også har plads i et andet udvalg. De får hver 327.740 kr.

Den sidste udvalgsformand, Lars Damgaard (DF) får 303.568, da han ikke er medlem af andre udvalg.

Carsten Petersen (K) får 189.218 kr., fordi han også er formand for underudvalget Børn og Unge.

Menige medlemmer Er man menigt medlem, men har plads i to udvalg, sådan som Maria Clausen (V), Linda Nielsen (SF), Rikke Bach Nielsen (S) og Anne Madsen har, får man 142.734 kr.

Er man menigt medlem med plads i bare et udvalg, sådan som Pia Hvid (Frigængerne), Niels Aalbæk Jensen (Frigængerne), Anita Skjoldager Eskildsen (løsgænger), Bo Mouritzen (EL), Henrik Kjølby (V), Dennis Gartig (S), Bettina Jensen (S), Preben Lund (S), Martin Belli Jørgensen (K), Sofie Ullerup Torpegaard (K), Mogens Schwensen (K), Per Hovmand (K) og Annette Raaschou van der Star (S) har, så er den årlige løn 118.562 kr. Et par stykker af dem lidt mere på grund af ekstravederlag m.m.

Som det eneste byrådsmedlem er tidligere borgmester Ivan Hansen (S) slet ikke medlem af noget udvalg, og derfor er hans løn den mindste, nemlig 94.390 kr.

De ekstra »ben« Ivan Hansens mindsteløn bliver dog suppleret af en af de lønnede poster, der kan komme i kølvandet på at være byrådsmedlem. Ivan Hansen får 15.000 kr. for at sidde i Sorø Fjernvarmes bestyrelse og 23.518 kr. for at sidde i Sorø Forsynings bestyrelse. Også Mogens Schwensen (K) sidder i Sorø Forsynings bestyrelse og får 23.518 kr.

Det fedeste »ben« i den forbindelse har dog Per Hovmand (K), der modtager årligt 100.000 kr. for at sidde i Movias bestyrelse. Han er skarpt forfulgt af Rolf Clausen (V), der får 72.994 for at være formand for Sorø Forsynings bestyrelse.

Følgende har også sådanne ekstraposter:

Carsten Petersen (K), Hjemmeværnets Distriktsudvalg: 9.000 kr.

Gert Jørgensen (K), Seas-Nve's repræsentantskab: 5.000 kr.