Der kommer nu håndsprit op i hallerne, men kun ved indgangen. Øvrig sprit skal foreningerne selv sørge for. Foto: Bjarne Stenbæk

Så kommer der håndsprit i haller

De foreninger, der bruger de kommunale haller, skal selv sørge for, at der er håndsprit til rådighed, og at gældende corona-regler bliver overholdt.