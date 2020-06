Det lysner. Flere elever har tilmeldt sig kommende sæson på Sorø Musiske Skole. Billedet er fra et arrangement i 2016. Foto: Bjørn Armbjørn

Så kom der skub i tilmeldingerne

Sorø - 24. juni 2020 kl. 20:13 Af Ulla Grundtvig Brask Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I begyndelsen af juni meldte Sorø Musiske Skole ud, at der var sket en dramatisk nedgang i antallet af tilmeldinger til den kommende sæson. Som en følge af at eleverne ikke havde modtaget optimal undervisning under corona-nedlukningen og dermed mistede interessen for sagen.

Det bekymrede lederen af Sorø Musiske Skole, Peter Mensink. Der var ifølge musikskolelederen tale om en nedgang på cirka 50 elever.

Men nu er der kommet gang i tilmeldingerne, fortæller en glad formand for kultur- og fritidsudvalget Bo Christensen, der delte musikskolelederens bekymring om den negative udvikling i tilmeldingerne.

- Det sidste, jeg har hørt, er, at der nu kun mangler cirka 30 tilmeldinger til at nå denne sæsons niveau. Det betyder, at musisk skole kan oprette de hold, der var planlagt, siger Bo Christensen.

Det er stadig muligt at melde sig til undervisning på Sorø Musiske Skole via hjemmesiden www.soroemusiskeskole.dk

Det politiske udvalg besluttede tidligere på måneden, at der skal ske en tilbagebetaling på 50 procent af forældrebetalingen for den periode, hvor Sorø Musiske Skole »kun« har leveret fjernundervisning. Det drejer sig om corona-perioden den 13. marts til den 8. juni 2020. Tilbagebetalingen kommer til at koste Sorø Kommune 133.000 kroner.