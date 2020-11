Så kan der igen spilles banko

I en periode har bankospillene ligget stille på grund af Covid-19, men nu har de to foreninger PGI og Huset indhentet og fået de tilladelser, som gør det lovligt at holde bankospillene.

- Vi har nu fået godkendt en opstilling af bordene, og restriktionerne betyder, at gæsterne, når de ankommer, bliver vist hen til en plads. Man kan altså ikke regne med at kunne indtage sin »fast plads«, fortæller Ole Petersen fra bankospillene.

Med den godkendte opstilling kan der være 113 bankospillere plus diverse hjælpere. Det betyder, at man nu skal bestille plads forud for spillene. Det gøres til Ole på tlf. 53 84 39 59 om mandagen fra klokken 10.00-12.00 og igen fra klokken 16.30-18.00. Skulle der blive udsolgt, kommer man på venteliste. Det er også muligt ved torsdagens spil at bestille plads til næste torsdag - bestiller man plads til mere end sig selv, skal man oplyse de øvriges navne samt den tilknytning, man har til hinanden.