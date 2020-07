Se billedserie Både Karen Kristensen (th) og Kirsten Nielsen har altid gang i flere strikketøj ad gangen. De hygger sig med håndarbejdet og kalder det ?nærmest terapeutisk?. Foran på bordet ligger et smukt og farverigt tæppe, strikket i Fanø-strik af én af strikkecaféens deltagere, Ingelise Holm Pedersen. Foto: Merete Jensen

Så kan der igen komme gang i pindene

Sorø - 20. juli 2020

Det er fire måneder siden, at Danmark blev ramt af den store corona-nedlukning, og det er også fire måneder siden, at deltagerne i strikkecaféen på Kaarsbergcentret har kunnet mødes.

Men det ændrer sig nu! Fra torsdag den 6. august klokken 10-12 er der atter livlig aktivitet i den hyggelige "nørkleklub".

- Vi startede strikkecaféen i 2010, og på trods af navnet er man velkommen til at lave alle de former for håndarbejder, man har lyst til. Man kan både strikke, brodere og hækle, lyder det fra Karen Kristensen, der sammen med Kirsten Nielsen var initiativtager til caféen for ti år siden.

- Gennem årene har det svinget meget i antallet af deltagere. Der har været lige fra 5 til 13 deltagere, og vi vil stadig gerne have flere med, siger Kirsten Nielsen som med sine 11 oldebørn og 5 børnebørn altid har masser af strikkeprojekter i gang.

- Årh, man har vel altid gang i flere strikketøj ad gangen. Så når man heller ikke at køre træt i det samme mønster. Man har ét til at se fjernsyn, ét til hverdag, ét til at tage med i byen og ét man skal koncentrere sig lidt mere om og tælle masker, forklarer Kirsten Nielsen grinende. Hun véd godt, at det kan lyde lidt overvældende.

- Ja, nogle synes måske, at vi er lidt tossede, men det gør ikke ondt at have det sådan, siger Karen Kristensen, inden begge kvinder bryder ud i latter.

Aldersmæssigt svinger deltagerne fra 65-87 år, og det er et faktum, at nogle af deltagerne er faldet fra gennem årene - eller pludselig er blevet alene. Karen Kristensen og Kirsten Nielsen ser netop strikkecaféen som en god mulighed for at komme hjemmefra og sludre med andre og tænke på noget andet end den daglige trummerum.

- Vores lille strikkeklub giver nogle gode bekendtskaber, og så er vi gode til at inspirere hinanden med fif og tricks. Selvom de fleste af os har strikket og hæklet i rigtig mange år, så kan vi altid lære noget af hinanden, siger Karen Kristensen.

Kirsten Nielsen supplerer:

- Det er kun fantasien, der sætter grænser for, hvad man kan finde på. Nogle strikker til børnebørnene eller Røde Kors, andre har gang i sengetæpper, strømper eller bluser og huer. Så hvis man har lyst til en sludder og en kop kaffe, så kan man kigge ned på Kaarsbergcentret hver torsdag klokken 10-12. Man er ikke i tvivl om, hvor vi er, for knevren går lystigt, siger hun grinende.

Strikkecaféen koster 50 kroner om måneden for kaffe, og så er man velkommen til selv at tage noget brød med. Ud af det beskedne beløb bliver der hvert år arrangeret enten en udflugt eller en frokost, og det har bragt strikkedeltagerne til både Buerup og Holbæk, hvor der har været fokus på netop kunsthåndværk.

- Vi vil være glade for at se både tidligere og nye deltagere, og hvis man har nogle spørgsmål, så er man velkommen til at ringe til mig på telefon 20 25 44 90. Ellers kan man bare dukke op. Jeg plejer at sætte kaffen over fra omkring klokken 9.00, siger Karen Kristensen.