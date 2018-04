Når de gamle sække bliver tømt i denne uge, er det for sidste gang. Herefter skal madaffald for sig og restaffald for sig. Inden længe skal den lysegrå container også bruges anderledes. Foto: Lene Berthelsen

Så er den nye sortering af affaldet gået i gang

Når de gamle containere og sække bliver tømt i denne uge, bliver standerne nemlig forsynet med et rødt skilt, der bebuder, at tømningen her sker for sidste gang, og at de nye beholdere med et rum til madaffald og et rum til restaffald skal tages i brug.