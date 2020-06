Så er badeflagene hejst

Flagene er sikkerhed for, at strandene har en fremragende badevandskvalitet, og at der er badesikkerhed og nødvendige basisfaciliteter

- Vi har hejst Badepunks-flaget under nogle meget særlige omstændigheder. Mange danskere vil i år på grund af Corona tilbringe deres ferie herhjemme i Danmark i stedet for under sydens sol. Derfor er det godt, at vi gennem Badepunkt kan vise danskerne, at der findes masser af fantastiske badesteder med tilhørende oplevelser, som de kan nyde herhjemme, og at der er badesteder og plads nok til, at vi kan holde god afstand og passe på hinanden, siger Rolf Lehrmann fra Friluftsrådet Sydvestsjælland.