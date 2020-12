Benedikte Millina Møller og de øvrige i SUP håber, at de kan få et mødested på Rådhusvej 17. Foto: Bjarne Stenbæk

SUP er klar til fremtiden

For to år siden bragede Sorø Ungdomsprojekt ind i byen for fuld skrue. Med Kulturcafé Ludvig fyldt til bristepunktet ved jam-arrangementerne og forskellige undergrupper om blandt andet brætspiil, foredrag og kunst samt open air-arrangement, klimamøde og meget mere. Året Frivilligpris, Årets Kulturpris og andenpladsen i brændstofselskabet Go'ons landsdækkende konkurrence viste, at de unge soranere havde fat i noget helt rigtigt: Samvær med indhold og et fællesskab, der favner bredt. Med medlemmer fra gymnasium, andre uddannelser og folkeskolen har SUP formået at skabe en levedygtig organisation, hvor nye ledere eller initiativtagere vokser op og kan tage over, når de »gamle« rejser videre i livet.