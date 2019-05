SUP efterlyser slagsbrødrene

Matias Lang Sørensen, der her ved et arrangement på akademiet har fået en »fake-tatovering«, og de øvrige i Sorø Ungdomsprojekt vil gerne i kontakt med de drenge, der slås.

Sorø - 02. maj 2019 kl. 14:46 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sorø Ungdomsprojekt vil også gerne rumme lidt voldsommere aktiviteter i faste rammer.Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Sorø Ungdomsprojekt er nu gået på jagt efter de drenge, der arrangerer slagsmål og videofilmer dem for efterfølgende at dele kampene på de sociale medier.

- Vi tager kraftig afstand fra de unges slåskampe og anden form for vold, siger Matias Lang Sørensen fra Sorø Ungdomsprojekt.

- Men vi tror ikke på, at det er løsningen at sige: Det må I ikke. Som ungt menneske får man så bare endnu mere lyst til at gøre det. Men drengene har jo vist, at de har evner til at stable et arrangement på benene og efterfølgende føre det ud i livet. Det er lige det, vi har brug for i SUP.

- Vi synes ikke, at unge i Sorø skal kede sig. Det er derfor, vi kæmper for skabe en fed ungdomskultur for unge i Sorø. Så vores budskab til drengene er: Hvis du som ung i Sorø keder dig, så kontakt os, så vi sammen kan få brugt jeres gode evner til at skabe et arrangement for unge.

Matias Lang Sørensen understreger, at slåskampe på den måde, de er foregået ind til nu, ikke kan komme på tale.

- Men der er jo mange andre muligheder, fortsætter han.

- Vi kan måske lave en aftale med en bokse- eller kamsportstræner. Der er også stuntmen, der tager rundt og laver arrangementer for unge, der godt kan lide de lidt voldsommere aktiviteter.

En tredje mulighed er firmaer eller organisationer som slaasnu.dk, der tager rundt og arrangerer kampe under ordnede forhold, men det er næsten kun fantasien, der sætter grænser.

- Vi er åbne for en snak om mulighederne, siger Matias Lang Sørensen.

- SUP er netop sat i verden for at skabe aktiviteter for de unge i Sorø lige fra gækkebrevsklip, over brætspil, jam-aftener, kreative udfoldelser, foredrag, politiske møder og altså til fysisk aktivitet for unge, der gerne vil bruge kræfterne.

Matias Lang Sørensen fortæller, at han ikke selv kender til »slagsmåls-aktiviteter« i Sorø, men at han til gengæld har hørt, at de eksisterer i flere andre byer.