SSP og forældre er også klar til torsdagens fest

Sorø - 29. maj 2018 kl. 15:12 Af Ulla Grundtvig Brask Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er mange skoleelever i Sorø Kommune, der glæder sig til torsdag. De små, fordi der er udsigt til gratis karameller. De store i 9. klasse, fordi det er deres sidste skoledag, inden de mundtlige eksamener går i gang.

Lederen af Ung Sorø, Mogens Schwensen, ser også frem til dagen.

Den plejer at være festlig, og han og de andre SSP-konsulenter i Sorø Kommune møder mange glade, unge mennesker på dagen.

Faktisk har sidste skoledag tradition for at være »lige tilpas festlig« i hele kommunen.

Med »lige tilpas festlig« mener Mogens Schwensen, at alle elever i afgangsklasserne plejer at have en god oplevelse med fest, fællesskab og musik. En del drikker også alkohol, når arrangementet på skolen er slut.

- Der er som regel nogle, der får lidt for meget allerede om eftermiddagen i Akademihaven, men for det meste kan vi hjælpe dem hjem, og de er klar igen til festen om aftenen, fortæller Mogens Schwensen.

Alt i alt er Ung Sorø glad for den måde, som sidste skoledag kører på i Sorø Kommune:

Der er ingen fælles fest for afgangseleverne i hele kommunen, men forældrene på de enkelte skoler har sammen med eleverne arrangeret en fest i enten forsamlingshus eller i private lokaler.

- Vi kender adressen på alle festerne og har lavet aftale med forældrene om, at vi kommer forbi et par gange i løbet af aftenen og natten. Det giver en tryghed for alle, og eleverne kender os og synes det er hyggeligt, vi kommer og siger hej, fortæller Mogens Schwensen.

Sent på eftermiddagen plejer de unge at vende hjemad for at gøre klar til den private fest, de skal til om aftenen med dem fra deres egen skole.

