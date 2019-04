Se billedserie Bokseklubben i Sorø er desværre lukket. I bokseringen kan man ellers komme til at kæmpe under ordnede forhold, hvis man har den interesse. Foto: Bjørn Armbjørn Foto: Bjørn Armbjørn

SSP: I Sorø og Stenlille mødes unge til planlagte slåskampe

Sorø - 30. april 2019

SSP appellerer nu til forældrene om hjælp til at få kampene stoppet. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Unge fra overbygningen i folkeskoler i Sorø Kommune mødes i øjeblikket til aftalte slåskampe, der så videofilmes, deles og lægges op forskellige steder.

- Det er ikke vores indtryk, at antallet er særlig stort, men vi vil gerne have det stoppet, inden det griber om sig, siger SSP-konsulent Rikke Thernøe.

- De unge aftaler via sociale medier at mødes. Vi tror, det er på messenger, men det kan også være andet. Derfor har vi nu sendt et brev ud til forældrene, hvor vi opfodrer dem til at tale med deres barn og være med til at sætte en stopper for det.

Rikke Thernøe fortæller, at SSP-konsulenterne har talt med nogle af deltagerne om det.

- Indtil videre ser det ud som om, at det er foregået på en nogenlunde ordentlig facon. De unge mødes, kæmper med hinanden og giver hinanden hånden bagefter, når slagsmålet er afgjort, siger hun.

- Men dels er vi bekymrede for, om de bliver ved med at kunne styre det, dels er der jo nogen, der taber, og hvad sker der med dem på den lidt længere bane? Man kan også blive involveret i slagsmål uden egentlig at ville det. Der møder f.eks. nogle op som tilskuere, og i det hele taget mener vi ikke, at børn på 13-15 år skal deltage i sådan noget. Vi synes heller ikke, at de skal se på det - hverken på video eller i virkeligheden.

Rikke Thernøe siger videre, at det kan godt være, at man som far eller mor kan sige: Det er ikke mit barn, der deltager - men tingene kan hurtigt ændre sig, og i øvrigt kan alle blive konfronteret med det eksempelvis på en video.

- Derfor skal vi stå sammen om at få det stoppet, inden det løber fra os. Det er en fælles opgave, siger Rikke Thernøe, der også håber, at skoler vil tage emnet op både i klasserne, og når forældrene mødes.

- Vi ærgrer os over, at det ikke kunne lykkes at drive den lokale bokseklub videre, for det havde været det helt rigtige sted at mødes omkring fysisk udfoldelse under ordnede forhold, fortsætter hun.

- Men der er mulighed for at tage til bokseklubben i en af nabobyerne, og i Sorø er der anden kampsport, som børn og unge kan deltage i. Vi har talt med at par af de unge om de muligheder, og vi håber, at det kan lykkes at få dem til at gå den vej.

Der er ikke nogen dybere grund til de arrangerede slagsmål. De unge - og det er kun drenge, der er tale om - synes, det er sjovt, og så bruges slagsmålene som en slags tidsfordriv. De angiver, at de ikke har noget at lave.

Indtil nu er der sporet slå-på-tæven-arrangementer i Stenlille og i Sorø.