SF opfordrer til mere miljøvenlige leasing-biler

Sorø - 02. juni 2018 kl. 09:05 Af Lane Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sorø Kommunes leasing-aftaler for biler udløber i år. Nogle er allerede udløbet, men for de fleste sker det først i juli.

Det fik byrådsmedlem Linda Nielsen (SF) til på det seneste økonomiudvalgsmøde at spørge, om det ikke var nu, der så skulle ses på muligheden for at udskifte de hidtidige benzin-biler til noget mere miljøvenligt.

Forslaget fra SF til resten af udvalget var, at der fra politisk side skulle indstilles til den kommunale administration, at der i kommende leasing-aftaler ikke kun skal tages hensyn til økonomien, men også til miljøet. Hvilket også ville være i god tråd med kommunens beslutning om at efterleve FN's Verdensmål.

I Sorø Kommunes indkøbspolitik er det endog nedfældet, at kommunen løbende arbejder på at nedbringe ressourceforbruget og at minimere miljøpåvirkningen, herunder særligt CO2-belastningen.

Linda Nielsens forslag blev da heller ikke fejet af banen. I første omgang er den kommunale administration blevet bedt om at udarbejde en analyse, der skal forelægges økonomiudvalget.

Formand for udvalget, borgmester Gert Jørgensen (K) er for at se på mere miljøvenlige biler, men økonomien er stadig en hindring, påpeger han:

- Jeg vil gerne opprioritere el-biler, men det skal også give mening i forhold til de biler, der er på markedet i dag. Og der er el-biler fortsat betydeligt dyrere end benzin-biler.

Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.