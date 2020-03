Se billedserie - Vi skal betale regningerne straks, siger Anne Madsen. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

S vil betale kommunale regninger straks - og det er allerede drøftet

Sorø - 16. marts 2020 kl. 16:36 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Socialdemokratiet vil uden problemer acceptere en »formandsbeslutning« fra borgmesterens side. Og det er fint, for det har kommune allerede forberedt.

Corona-krisen rammer erhvervslivet og de danske arbejdspladser hårdt. Godt nok vedtager Folketinget forskellige hjælpepakker, men der er ingen tvivl om, at krisen skaber store problemer for erhvervslivet.

- Corona-krisen rammer bredt, men ikke mindst de mindre virksomheder har eller får store udfordringer med likviditeten, siger gruppeformand for den socialdemokratiske byrådsgruppe, Anne Madsen.

- Derfor har vi foreslået de øvrige partier i byrådet, at Sorø Kommune suspenderer sine almindelige betalingsbetingelser, så vi kan betale regningerne med det samme, de løber ind.

Sorø Kommune har som udgangspunkt 30 dage netto, før pengene falder - men der kan være tilfælde, hvor det er leverandørens betalingsbetingelser, der er gældende.

- Ved at betale straks kan kommunen hjælpe erhvervslivet med at få det til at gå¨, indtil situation normaliseres, siger Anne Madsen.

- Vi har også gjort det klart for de øvrige partier, at vi ikke mener, at det her kræver en byrådsbeslutning. Vi har det fint med, at borgmesteren træffer en »formandsbeslutning« og sætter det i værk så hurtigt som muligt.

Og det er godt, at socialdemokraterne accepterer en »formandsbeslutning«, for den er mere eller mindre allerede truffet.

- Det var noget af det første, vi kiggede, fortæller borgmester Gert Jørgensen.

- Vi var med det samme opmærksomme på, at det var et af de steder, vi som kommune kunne yde en vigtig service for erhvervslivet. Det er også sådan, at vi har bedt medarbejdere arbejde hjemmefra, og det er langt fra alle, der hjemme fra har adgang til betalingssystemerne. Vi har dog bedt medarbejderne være ekstra opmærksomme på, at den vare, vi betaler for, er leveret. Vi betaler ikke forud for så måske at stå i den situation, at et eller andet går galt undervejs.

- Anne Madsens forslag er godt og helt i tråd med det, vi allerede arbejder med, siger Gert Jørgensen.

- Administrationen forbereder en udmelding til virksomhederne om det, og der vil komme en sag på omkring emnet på næste byrådsmøde - som en formandsbeslutning.

Borgmesteren siger videre, at det ikke kun er vigtigt for de mindre virksomheder.

- Vi har for eksempel Hørkram, der har mistet en stor del af sin omsætning til restaurationer, kantiner, institutioner med videre, fortsætter han.

- Også her kan vi være med til at gøre en lille forskel, og så ser jeg med glæde, at Folketinget har stillet en større hjælpepakke til rådighed.