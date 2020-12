Socialdemokraten Anne Madsen stemte sammen med de øvrige socialdemokrater og SFs Linda Nielsen for Bærebo og Sorø Økosamfunds bud. De synes blandt andet, at det projekt ligger mere i tråd med FNs verdensmål end NREPs projekt gør. Foto: Anders Ole Olsen

S om Rørstensgården: Vi ville satse på økosamfundet

Socialdemokraterne mener ikke, at NREP har et dårligt projekt, men de finder flere fordele i Bærebo og Sorø Økosamfunds bud.

- Vi gik ind for, at vi skulle samarbejde med Bærebo og Sorø Økosamfund, siger socialdemokraten Anne Madsen.

Der var langt fra enighed i byrådet, da det på et lukket byrådsmøde blev vedtaget at sælge den del af Rørstensgårdens udstykning, der kunne rumme et friplejehjem.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her