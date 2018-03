Brian Lüthje har været formand for den lokale afdeling af Socialdemokratiet i seks år. Inden sommerferien 2017 lykkedes det at få Pedersborg-Bromme partiforening med, så partiet i Sorø Kommune nu er samlet. Foto: Jens Wollesen

S: Et godt valg banede ikke vejen til borgmesterposten

Sorø - 06. marts 2018

Brian Lüthje blev på socialdemokraternes generalforsamling afløst på formandsposten af Jan Månsson. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Af Bjarne Stenbæk

Socialdemokratiet i Sorø Kommune kunne på sin generalforsamling forleden glæde sig over et godt kommunalvalg i november - men partimedlemmerne kunne også notere, at det ikke førte til borgmesterposten.

- Vi gjorde, hvad vi kunne for at vippe Gert Jørgensen af pinden, men det lykkedes ikke - og øv for det, sagde formand Brian Lüthje i sin beretning, hvor han noterede en fremgang til Socialdemokratiet på 0,7 pct. til i alt 29,9 pct.

- Det gav heller ikke ekstra mandater, men til gengæld er vi fortsat byrådets største parti med otte mandater, føjede han til.

Formanden glædede sig også over et personligt godt valg til spidskandidaten Anne Madsen, der opnåede 1.184 personlige stemmer.

I forbindelse med forberedelserne til valgkampen lige inden sommerferien skete der mange ting på det organisatoriske område. Efter mange års modvilje mod at slå sig sammen med Sorø-partiforeningen nedlagde Socialdemokratiet i Pedersborg-Bromme sig selv og overførte kassebeholdningen til Sorø. Det førte til, at den hidtidige fællesledelse også nedlagde sig selv, for nu havde den ikke længere nogen funktion.

- Dermed havde jeg fået fuldført den plan, jeg havde, da jeg for seks år siden sagde ja til at blive formand, siger Brian Lüthje.

- Dengang sammenlagde vi partiforeningerne i Dianalund og Sorø - men Pedersborg-Bromme ønskede fortsat at være selvstændig. Det var dog min ambition at få samlet hele kommunen i den samme forening, og det skete jo altså inden sommerferien i 2017.

Derfor trak Brian Lüthje sig på generalforsamlingen tilbage som formand. Ny formand blev i stedet Jan Månsson fra Dianalund. Jan Månsson har tidligere været i bestyrelsen, men var ude i tre år, før han blev valgt til bestyrelsen igen i fjor. Nu er han klar til at tage en tørn i førertrøjen.

Brian Lüthje nævnte i sin beretning bl.a., at Sorø-afdelingen ved den socialdemokratiske kongres markerede, at ikke alle socialdemokrater går ind for et stop for kvoteflygtninge. Men selv om også andre partiforeninger støttede det synspunkt, førte det ikke til, at ledelsen med Mette Frederiksen i spidsen ændrede holdning. Brian Lüthje hæftede sig også ved, at rød blok i efteråret 2017 fremlagde et budgetforslag uden tal.

- Det er så vidt vides ikke set før, konstaterede han.

Sorø-partiforeningen var også involveret i regionsrådsvalget.

I regionen fik S en fremgang på 4,5 pct., og Heino Knudsen kunne sætte sig for bordenden som regionsrådsforman. Fremgangen rakte dog ikke til valg til Sorøs Michael Jensen. Heller ikke John Fobian fra Ringsted blev valgt, og Brian Lüthjes konklusion på det er, at Ringsted-kredsen skal nøjes med at opstille en enkelt kandidat, der så kan samle stemmer nok til at blive valgt ind.

I årets løb har både Frank Pedersen og John Rindal trukket sig ud af bestyrelsen. Førstnævnte i utilfredshed med proceduren - eller mangel på samme - i forbindelse med valg af suppleringskandidater forud for kommunalvalget. Sidstnævnte ønskede at lægge alle sine resurser i åbningen af øl- og vinbaren Fam. Ægir i Storgade 10 i Sorø.

Til bestyrelsen blev Jakob Meibom, Anita Rohwedder, Christian Høst, Kristoffer Lindholt og Peter Thomasen valgt. Bestyrelsen består derudover af Jan Månsson, Ilse Asmussen, Ulla Rasmussen og Vibeke Gylling.