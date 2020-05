Rundt om Peter Vesth

Peter Vesth: Journalist er en af mulighederne. Faktisk fik jeg som ung via Studenternes Arbejdsanvisning et job for Ritzau, hvor jeg skrev om fodboldkampe i 2. og 3. division. Jeg er glødende fodboldfan. Som barn ville jeg være buschauffør - og det er egentlig ret paradoksalt i og med, at jeg aldrig fik kørekort.

Peter Vesth: Tja, vi kan tage den om den pæne dame, der ved en koncert råbte op til scenen »Jeg savner dig i sengen« - naturligvis ment som opfordring til at spille sangen. Jeg svarede, at vi lige skulle spille et par andre numre. Nu, råbte hun så - og så måtte jeg til publikums morskab sige, at vi havde altså forpligtet os til at spille 2 x 45 minutter først, og da gik det op for damen, at sangvalget måske ikke var det heldigste. Vi kan også tage den fra Brøndby IF. Vi skulle underholde til en fest i Brøndby Halen med flere tusind gæster. Jeg havde fået at vide på forhånd, at det nok ville være en god idé at skrive en lille sang om BIF. Det gjorde jeg, og den blev en stor succes - men så blev der serveret cognac til kaffen, så ingen hørte resten af koncerten. Da vi var færdige, gik Per Bjerregaard på scenen og spurgte, om ikke brødrene Vesth skulle give et ekstranummer. Jo, skreg publikum. Så spillede vi Brøndby-sangen en gang til. Publikum blev ellevilde, og koncerten var en stor succes.