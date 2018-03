Se billedserie - Det er et rigt liv at have en dejlig børneflok på syv, fem skønne børnebørn, et godt helbred og et arbejde, der også er ens hobby, siger Leif Hansen, der fylder 70 år den 17. marts. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Runder snart de 70, men skruer stadig lystigt på biler

Sorø - 10. marts 2018 kl. 06:02 Af Anna Egeris Karstoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selvom Leif Hansen fylder 70 år den 17. marts, bruger han stadig mindst 45 timer om ugen i sit autoværksted, og det agter han at blive ved med nogle år endnu. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Det har været en travl dag på Fjenneslev Autoværksted, hvor Leif Hansen har ekspederet flere kunder igennem butikken. Han har drevet Fjenneslev Autoværksted i 33 år, og fylder 70 år den 17. marts, men pension er der ikke tale om lige foreløbigt.

- Hvis mit helbred er til det, skruer jeg på biler, til jeg er 75 år, siger han. Derefter håber han på at kunne leje værkstedet ud til sin mekaniker Martin og selv blive ved med at hjælpe til med bilerne.

For det er helt tydeligt, at Leif Hansen elsker at stå op hver morgen for at gå i gang med arbejdet i sit autoværksted, hvor han er herre i eget hus.

- Når man er selvstændig, er der ikke nogen, der bestemmer over en, og hvis ellers man tjener nok, kan man jo blive ved, så længe man vil, siger Leif Hansen, der har været skoda-forhandler fra 1985 til 2001 og siden automester med reparation af alle bilmærker.

Og med en arbejdsuge på 45-50 timer, der nogle gange ryger op på 70 timer, lyder det heller ikke som om, at Leif Hansen har skruet ned for tempoet i værkstedet. Det gælder heller ikke hans kone Lis Hansen, der har været en del af foretagendet siden begyndelsen, og som for nogle år siden stoppede som sygeplejerske, så hun kunne lægge mere tid og energi i værkstedets kontorarbejde.

I løbet af dagen træffer Leif Hansen ofte mange kunder. Han nyder at få en hyggesnak med dem, der kommer forbi værkstedet i Fjenneslev.

- Det sociale kommer jo næsten af sig selv, når man driver sådan et værksted, siger han med et smil og tilføjer, at de fleste af hans kunder kommer fra Ringsted-Sorø-området, men at mange også kommer fra København eller andre steder på Sjælland.

Egentlig havde Leif Hansen håbet på, at et af hans egne syv børn en dag ville overtage forretningen.

- De har valgt at gå i andre retninger, men vi glæder os meget over de uddannelser, de har taget, siger Lis Hansen og tilføjer stolt, at det i stedet er blevet til to sygeplejersker, en psykiater, tre civilingeniører og en datalog.

Til gengæld er autoværkstedets mulige kronprins Martin fuldt opdateret på de nyeste biler. Han er ofte på efteruddannelse, for Leif Hansen lægger stor vægt på, at personalet dygtiggør sig.

- I det hele taget sætter Leif en ære i, at alt udføres til punkt og prikke, siger hans kone.

Selvom Leif Hansen tydeligvis har en passion for biler, har han ikke nogen hobbybiler selv. Han mener at "have nok biler i hverdagen", men igennem tiden har han haft intet mindre end tre minibusser til at transportere alle sine børn.

Den 17. marts, hvor Leif Hansen fylder år, vil der dog være flere veteranbiler inde i værkstedet i forbindelse med et åbent hus-arrangement, der finder sted fra kl. 12.00 til 15.00 i anledningen af den runde fødselsdag.

- Vi har fået sådan en festlig idé med at servere pølser, flæskestegs- og bøfsandwich, is og drikkevarer fra gamle veteranbiler, der er blevet sat i stand, fortæller Leif Hansen.