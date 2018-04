Se billedserie Anette Rand og Ole Hilden er klar til at rulle rådgivningen ud. Foto: Bjarne Stenbæk

Send til din ven. X Artiklen: Rullende rådgivning til demensramte familier Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rullende rådgivning til demensramte familier

Sorø - 12. april 2018 kl. 13:48 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Demens-camperen blev onsdag indviet i Dianalund. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Sorø Kommune har sammen med Næstved Kommune netop åbnet en rullende rådgivning om demens. Onsdag eftermiddag blev den autocamper, som medarbejderne Anette Rand og Ole Hilden skal turnere rundt i, indviet ved en sammenkomst ved Dianalund Centret.

- Jeg kan ikke sige, om det her er den rigtige løsning, men jeg kan godt skrive under på, at der er behov for rådgivning om demens, siger formanden for Alzheimerforeningen på Vestsjællands, Aase Stær.

- Der er såvel praktiske som følelsesmæssige problemer, der skal tages hånd om. En opgave består også i at få bragt pårørende til demente sammen, for det er ikke mindst vigtigt at få talt med nogen, der er i sammen situation som én selv. På den måde kan de pårørende støtte hinanden, og det er en stor hjælp.

Men rådgivningen handler ikke kun sygdommen, dens forløb og de følelsesmæssige følger eller om, hvordan pårørende bedst muligt ruster sig til tiden, der følger - og de svære beslutninger, der må træffes undervejs. Der er også praktiske spørgsmål som pension, testamente, fuldmagter og så videre.

Projektet kører i to år med en støtte på 1,9 mio. kr. fra staten.

- Det er et meget spændende projekt, og derfor var vi heller aldrig i tvivl om, at det skulle vi sige ja tak til, siger formanden for social- og sundhedsudvalget, Lars Schmidt.

- Bliver det en succes, vil vi tage op, om ordningen skal fortsætte.

Demens-camperen er i Sorø Kommune hver mandag.

- På de to kommuner hjemmesider og Facebooksider vil vi fortælle, hvor vi er på hvilke tidspunkter, siger Ole Hilden.

- Det er naturligvis vigtigt, at vi kan komme ud med det budskab, så vi vil også benytte os af andre info-kanaler som eksempelvis lægehuse, biblioteker, aktivitetscentre og borgerhuse. Folk skal naturligvis vide, hvor og hvornår de kan komme i kontakt med os. Det er vigtigt at henvende sig så tidligt som muligt, hvis der i en familie viser sig tegn på demens eller alzheimers - jo tidligere, vi kommer ind i billedet, jo bedre bliver livskvaliteten på den anden side.

Camperen har inden åbningen holdt meget velbesøgte introduktionsmøder, og Ole Hilden og Anette Rand glæder sig til at komme ud på asfalten.

- Vi kommer i øvrigt gerne på besøg i eksempelvis foreninger og lokalråd, siger Ole Hilden.

Man kan skrive til Anette og Ole på ohild@naestved.dk eller ringe på tlf. 24 87 94 96.

På mandag er den rullende rådgivning kl. 9.30 ved Brugsen i Ruds Vedby. Kl. 11.30 holder camperen ved Dianalund Centret, og kl. 13.30 er der rådgivning på Torvet i Sorø. Hvert sted holder camperen i halvanden time.