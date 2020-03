Sagen om rugemoderskab blev afgjort i byretten i Næstved. Foto: Esben Thoby

Rugemor-sag: 10.000 kr. i bøde til kvinde der fik hjælp

Sorø - 03. marts 2020 kl. 10:21 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En midaldrende kvinde har fået en bødestraf på 10.000 kroner og skal betale sagens omkostninger, efter en sag om rugemoderskab er blevet afgjort i byretten.

Kvinden tilstod at have overtrådt loven, fordi hun fik hjælp af et bureau til at få kontakt til en amerikansk kvinde, der skulle være rugemor.

Både den dømte og anklagemyndigheden har nu 14 dage til at overveje, om dommen skal ankes.

- Dommen er i overensstemmelse med anklagemyndighedens påstand, og jeg forventer ikke, at dommen bliver anket, lyder det fra politiets senioranklager Rune Jensen til DAGBLADET og Sjællandske.

Den dømtes forsvarsadvokat Louise Bott Traberg Smidt vil ikke kommentere dommen.

- Jeg vil undlade at udtale mig yderligere af hensyn til min klient, siger hun.

I perioden fra maj 2017 til april 2019 fik kvinden et bureau til at hjælpe med at skabe kontakt til en amerikansk rugemor. Det var det spanske bureau Kliniqe Ilaya, der hjalp kvinden.

Formålet var, at den amerikanske kvinde skulle føde og efterfølgende overdrage et barn til den danske kvinde. Det skete i april 2019, og den 5. maj sidste år blev barnet overdraget til hende i Københavns Lufthavn.

Det er en overtrædelse af adoptionslovens paragraf 33, der siger, at det ikke er tilladt at yde eller modtage hjælp til at få kontakt til en rugemor.

Der findes stort set ingen andre domme på det her område, som retten kan tage udgangspunkt i. Derfor blev strafudmålingen også i første omgang udskudt, da dommeren havde brug for mere tid til at vurdere sagen.

En dom fra landsretten og højesteret kan danne præcedens for andre lignende sager.

Det kan en dom fra byretten ikke. Men alligevel kan den her dom få betydning for lignende sager i fremtiden.

Det forklarer senioranklager Rune Jensen.

- Det er begrænset, hvor stor betydning en dom fra byretten kan have. Men da der ikke er andre afgørelser på området, kan den her dom være vejledende for andre sagers bedømmelse, siger Rune Jensen.