Røveri i Ruds Vedby: 20-årig varetægtsfængslet

En 20-årig mand fra Skovlunde blev i dag ved et grundlovsforhør ved retten i Næstved varetægtsfængslet frem til 8. juli. Manden er sigtet for at have været med til at begå røveri i Dagli'Brugsen på Slagelsevej i Ruds Vedby 11. maj. Han blev anholdt torsdag eftermiddag.