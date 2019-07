Skorstensfejersvend Knud Frisk og lærling Leif Stuhr fra ca. 1957. Vi må lige tilføje, at det var ikke Knud Frisk, der var den ondsindede svend. Arkivfoto

Røverhistorier fra et nøjsomt liv i Barndommens Gade

28. juli 2019

Leif Stuhr, der fylder 80 år på onsdag, er vokset op i Søndergade. Gadens ene ende var byens absolutte fattigkvarter. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske

Med mand, kone og mange børn i de små boliger blev meget af livet levet på gaden, og selv om der nok kunne produceres en »skurkestreg« eller to, og miljøet kunne være hårdt, så var der også et stort sammenhold. Leif Stuhr fortæller, at alle i gaden var udstyret med et øgenavn. Hans eget var Pinnocchio på grund af hans størrelse - men der var eksempelvis også Fløjte-Carl, Kaptajn Skæg, Hønse-Alfred, Bide-Børge, Harald Guldtand, Bøh-Orla og Hat-Axel.

Bag på til Korsør

Var pengene små, så var »hittepåsomheden« til gengæld stor. Et par anekdoter gav Leif for nogle år siden til Jul i Sorø.

Leif er fra den tid, hvor man cyklede ud til fodboldkampe - også når man skulle spille i Korsør. Og da Leifs familie ikke havde råd til at give ham en cykel, måtte han sidde bagpå hos en af medspillerne.

Fodboldstøvler var der heller ikke råd til, så her sømmede man korkpropper fra eddikeflasker på en almindelig sko. Når så propperne var slidt, var det de rene stålsøm, der ramte modstanderens skinneben i en hård tackling.

Otte slag for en fritime

Leif kom i lære som skorstensfejer, men som yngste mand og lille af vækst var det ham, der blev sendt ned i de smalle skorstensrør. Det brød han sig ikke om. Endnu værre var det dog, at en af svendene et par gange tog ham i kraven, holdt ham ud fra en høj skorsten og spurgte, hvad Leif troede, der ville ske, hvis han slap. Et to et halvt af de fire læreår havde Leif fået nok af det.

Leif var ikke så god til at gå i skole. Han var bedre til at holde fri. Det førte til en idé om, at klassen i et frikvarter skulle tømme klasselokalet for borde og stole og så hælde vand på det lakerede gulv, så det så ud som om, det var nylakeret.

Da den distræte lærer nåede frem, kunne eleverne fortælle, at gulvet netop var blevet lakeret, så der var ingen undervisning. Læreren gav eleverne fri - men ak, han fandt hurtigt ud af sagens rette sammenhæng. Det indbragte Leif otte slag i rumpetten med spanskrøret som kvittering for en fritime.

Julehilsen til Herta

Dengang havde man i Søndergade gammeldaws lokummer i gården. Naturligt nok forsøgte knægtene sig med at putte gær i spanden, så indholdet voksede ud af spanden.

Men et af de mere finurlige numre lavede gutterne med Herta, der boede i området. Til jul var der jo masser af gran, og Leif & Co. fandt ud af, at man kunne klippe en grangren af, og når der så var lidt indhold i tønden, kunne man sætte den fast, så den lige stak op over kanten. Når det blev mørkt, kunne man ikke se det. Så kom den gode Herta spadserende for at forrette sin nødtørft - og kort efter stak hun i et hyl... Triumfen var hjemme!

I 1970'erne begyndte Sorø Kommune en sanering af husene i Søndergade. De fleste blev revet ned og erstattet af nybyggeri. Fattighuset - eller "Forplejningen", som beboerne kaldte huset - blev revet ned og sendt til Den Gamle By i Aarhus, hvor det er lagt i depot.