Jacob og Melanie Melkersen samt Jack Svenningsen og Frederikke Darling Petersen begynder til sommer at bygge på Skråbjergsager ved Rørstensgården. Men de føler sig ført bag lyset af Sorø Kommune, der gav et langt pænere billede af jordbunden, end der var dækning for. Foto: Bjarne Stenbæk

Rørstensgården: Købere føler sig ført bag lyset

Det kom helt bag på to familier, da jordbundanalyser af deres nyindkøbte grunde i Rørstensgård-udstykningen pludselig viste, at de ikke skulle 0,3-0,6 meter ned for at kunne finde bæredygtig grund til husets fundament, men i stedet skulle regne med 1,8-1,9 meter.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her