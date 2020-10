Hans Lambæk (tv.) og Niels Mortensen glæder sig over indsamlingsresultatet. Foto: Merete Jensen

Røde Kors samlede 80.000 kroner ind

- Det er vi taknemmelige over og stolte af. Afdelingen dækker den gamle Sorø Kommune med cirka 16.000 indbyggere. Det vil sige, at hver indbygger har givet cirka fem kroner - det er to en halv gange mere end landsgennemsnittet.