Friplejehjemmet skal ligge her ved Rørstensgården. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Rød protest mod lokalplan til nyt friplejehjem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rød protest mod lokalplan til nyt friplejehjem

Sorø - 26. juni 2021 kl. 19:08 Af Ulla Grundtvig Brask Kontakt redaktionen

Forudsætningen for, at der som planlagt kan bygges et nyt friplejehjem ved Rørstensgården nær Sorø, er, at der vedtages en ny lokalplan for området. Den ønsker Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten ikke at støtte.

Lokalplan SK 70, der handler om Rørstensgården, skal sendes fire uger i høring, men på kommunalbestyrelsesmødet onsdag aften blev det klart, at det ikke er med røde stemmer.

Ejendomsvirksomheden NREP har købt to storparceller i Rørstensgård-udstykningen, og det er her, de vil opføre et friplejehjem med 64 pladser. I den nuværende lokalplan er det kun tilladt at opføre en offentlig institution på den ene storparcel, ligesom bebyggelsesprocent for etageejendomme »kun« er på 40 procent. Begge dele skal der - hvis projektet skal realiseres - udarbejdes en ny lokalplan og et kommuneplantillæg til.

Det var den, som satte gang i debatten på kommunalbestyrelsens møde forleden.

Bekymring Socialdemokratiet er først og fremmest bekymrede, fordi der ikke er lavet en undersøgelse af, hvilke konsekvenser et friplejehjem har. Det kan nemlig have betydning for flere ting, mener partiet:

Vil det for eksempel betyde tomme pladser på de kommunale plejehjem? Vil det tiltrække lokal arbejdskraft fra plejesektoren, som man har stor brug for på de eksisterende plejecentre?

- Vi er imod at sætte en proces i gang uden at have drøftet konsekvenserne af et friplejehjem, påpegede Preben Lund (S).

Unfair Enhedslisten er af ideologiske årsager modstander af friplejehjem. Partiet mener, at kommunerne skal drive plejehjem. Bo Mouritzen, der er partiets eneste repræsentant i kommunalbestyrelsen, fremhævede, at det er unfair at sende en sag i offentlig høring hen over en sommerferie. Partiet ønsker ikke at øge bebyggelsesprocenten på arealet.

SF's Linda Nielsen deler Socialdemokratiets bekymring og efterlyser også en plan. Hun forudser, at der kan blive problemer med »tomgangspladser« på de kommunale plejehjem, og det er dyrt for kommunen.

De tre partier valgte derfor at stemme imod dagsordenpunktet omkring forslag til lokalplan SK70.

Løsgænger Anita Skjoldager Eskildsen var ikke til stede på kommunalbestyrelsens møde, men hun har tidligere ved sagens behandling i teknik- og miljøudvalget også været modstander af et friplejehjem.

Stemt igennem De Konservative, Venstre, Dansk Folkeparti og Frigængerne har sammen det politiske flertal i kommunalbestyrelsen, og derfor blev det et ja til forslaget til ny lokalplan, som nu skal ud i offentlig høring.

Især argumentet om »det vigtige frie valg« blev gentaget af det borgerlige flertal.

Også af Kasper Emde Nygaard (V), der er stedfortræder for Maria Clausen. Han havde også en bemærkning til de trafikale forhold ved Rørstensgården.

- Jeg bemærker, at der er indkørsel fra Klokkergårdsvej til friplejehjemmet. Jeg synes, man skal overveje en beredskabsvej fra Smedevej, så udrykninger ikke skal gennem villakvarteret. Det tror jeg da også, husejerne vil være glade for, at vi kan undgå, sagde Kasper Emde Nygaard.

Mange fordele Lars Schmidt (DF), der er formand for social- og sundhedsudvalget, henvendte sig direkte til S, SF og Enhedslisten med ordene »Der er ingen, der bliver holdt uden for her. Hvis i ønsker det, kan vi besvare alle jeres spørgsmål. Hvad vil I gerne vide?« spurgte han.

Borgmester Gert Jørgensen fremhævede fordelene ved et friplejehjem. Blandt andet at Sorø Kommune ikke skal have penge op af lommen, mens Sofie Ullerup Torpegaard, også fra De Konservative, glædede sig over det første plejehjem på Frederiksberg.

- Så alle de børnefamilier, der er flyttet til området, får mulighed for at have deres forældre/bedsteforældre meget tættere på.

Friplejehjemmet forventes at åbne i 2023. Det skal hedde Magdalene Mariehjemmet og drives af den private non-profit-organisation Mariehjemmene. Der bliver tale om 64 plejeboliger med tilhørende fællesarealer.