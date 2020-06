Forslaget fra Enhedslisten og SF omkring husdyrbrug blev ikke vedtaget, for der var ikke politisk flertal for det. Foto: Allan Nørregaard

Rød blok mod blå blok i sag om husdyrbrug

Det mener Enhedslisten og SF i Sorø, der på seneste byrådsmøde forsøgte at få det øvrige byråds opbakning til at sende en ansøgning inden for rammerne af den såkaldte udfordringsret, der giver kommuner og regioner mulighed for at foreslå ændringer eller dispensationer fra regler for at få mindre bureaukrati.

Det er et demokratisk problem, at beslutningskompetencen i lokale forhold, der har betydning for kommunens borgere, er fjernet fra kommunalbestyrelsen.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her