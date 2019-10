I rød bloks forslag skal Holbergskolen renoveres, men den skal ikke rumme Troldehaven, der nyopføres. Foto: Ulla Grundtvig Brask

Rød blok: Udskyd omfartsvej og sæt politikerne ned i løn

Sorø - 28. oktober 2019

Rød bloks budgetforslag adskiller sig markant fra det blå blok har lagt frem. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Rød blok har i sit budgetforslag skabt markant afstand til det forslag, blå blok i mandags lagde frem. Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og løsgængeren Anita Skjoldager Eskildsen har på anlægssiden skaffet sig penge at dele ud af ved at udsætte omfartsvejen i Tersløse, og på driften giver forslag som sæt politikerne ned i vederlag, nedlægge et udvalg og bruge det såkaldte ekstraordinære finansieringstilskud.

Nu skal det lige føjes til, at det vil være en kæmpe overraskelse, hvis blå blok ønsker at lægge elementer fra rød bloks forslag ind i det endelige budget. Blå blok, der med 15 ud af 25 mandater sidder på et solidt flertal, har som bekendt helt andre tanker om, hvad der skal ske.

En af de ting, blå blok er dybt uenig i, er anvendelsen af finansieringstilskuddet. Her skriver rød blok, at man godt er klar over, at det hen ad vejen kan blive skiftet ud med en ny udligningsreform.

- Men vi har indtil nu set fem foreløbige modeller til ny udligning. I alle fem foreløbige modeller vil Sorø Kommune få tilført tilskud, der ligger minimum 5 mio. kr. over de nuværende 16 millioner, skriver rød blok, der så også kalder det for et »konservativt skøn« at lægge 16 mio. kr. årligt ind i budgettet fra 2021 til 2023.

Rød blok vil også låne 5 mio. kr. til borgernære områder - nærmere betegnet Troldehaven i Dianalund. Derudover ønsker man at skaffe finansiering ved at pålægge forvaltningerne at skære ned på brugen af eksterne konsulenter.

Derudover har de fire samarbejdspartnere fundet følgende besparelser i de katalog over sparemuligheder, som forvaltningen har udarbejdet:

Nedsættelse af service ved bespisning efter byrådsmøder, besparelse på inventar til rådhuset, besparelse på IT, besparelse på lønbudgettet i Byrådssekretariatet, besparelse ved at indføre "Vild med Vilje", besparelse ved at undlade snerydning på kunstgræsbaner, besparelse ved at indføre natslukning af gadelys en time mere, besparelser ved at benytte ny teknologi på voksen og ældreområdet, som f.eks. ved at omlægge nogle hjemmebesøg til "skærmsamtaler" samt ved at styrke det tværfaglige samarbejde efter hospitalsindlæggelse, og slutteligt besparelse som følge af en mere helhedsorienteret, tværfaglig og forebyggende indsats overfor borgere med psykosociale problemer

Det giver en del penge at arbejde med udover dem, der bliver tilført via aftalen mellem den nye regering og KL.

På Børneområdet vil rød blok bruge ca. 2,5 mio. kr. årligt i den fire-årige budgetperiode til en bedre normering i vuggestuerne samt 1,2 mio. kr. pr. år på at skrotte tidlig SFO-start.

På skoleområdet afsættes 13,5 mio. kr. til indfasning af en ny lærertidsaftale. De 1,5 mio. kr. bruges første år, og så stiger det over de fire år.

De ældre skal have tilbagerullet besparelser for i alt 6 mio. kr., og partierne siger også nej til at lade den kommunalt producerede mad på plejecentrene stige med 141 kr. om måneden - eller 1.692 kr. om året. På hjerneskadeområdet vil man tilbagerulle besparelser for 2 mio. kr.

Kulturområdet skal have et løft på 4 mio. kr., og 4 mio. kr. har partierne også afsat til en klima- og miljøindsats - den indsats ligger ud over de allerede aftalte energi-, miljø- og klimaoptimeringer på teknik- og miljøområdet.

Inden for teknik og miljø er der flere planer. Rød blok ønsker afsat en pulje på 2 mio. kr. Den skal agere råderum, så man hen ad vejen kan lave nogle faglige prioriteringer og sætte mindre driftsopgaver i værk.

Den helt stor indsats på anlægsområdet løber op i 70 mio. kr. Pengene skal bruges til en fuld renovering af Holbergskolen i Dianalund, en renovering af Pedersborg Skole, en nyopførelse af Troldehaven samt vedligeholdelse af øvrige kommunale bygninger.

Budgetforslaget rummer også 9,5 mio. kr. (3,8 mio. kr. er fra staten) til en cykelsti mellem Bromme og Tersløse, 650.000 kr. til indførelse af web-transmission fra byrådsmøder samt 700.000 kr. til omstilling af beredskabssamarbejdet. Som bekendt kan forholdene omkring beredskabet godt medføre, at Sorø Kommune trækker sig ud af Vestsjællands Brandvæsen og finder en anden samarbejdspartner.

Når det handler om byggemodning, vil rød blok vente med at udstykke Pilegårdstrekanten i Dianalund til 2023. Til gengæld ønsker partierne at fremrykke byggemodning af grunde i Stenlille til 2021. I Stenlille vil man forsøge at fremme byggeri, der tilgodeser behovet for mindre og ældrevenlige boliger, mens man i Dianalund vil bruge tiden til sammen med borgerne at drøfte muligheden for at planlægge en attraktiv og bæredygtig bydel.