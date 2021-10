Den østlige omfartsvej i Tersløse står på som et ultimativt krav fra fra blå blok. Den aftale ønsker rød blok ikke at sige ja til. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Rød blok: Omfartsvej blokerer for et bredt budget-forlig

Rød blok ønsker at få vurderet en syd-vestlig løsning.

06. oktober 2021
Af Bjarne Stenbæk

Endnu er forhandlingerne ikke afsluttet, men det ser ud til at blive svært at opnå fuld opbakning bag Sorø Kommune budget for 2022 og de kommende såkaldte overslagsår.

- Vi er blevet præsenteret for en østlig omfartsvej i Tersløse som et ultimativt krav, og det siger vi ikke ja til, lyder det fra Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten personificeret i Anne Madsen, Linda Nielsen og Bo Mouritzen.

Også løsgængeren Anita Skjoldager Eskildsen er med i den gruppe.

Rød blok mener, at Sorø Kommune skal gå efter en fuld trafikløsning i Tersløse. Derfor ønsker de fire grupper at få vurderet en syd-vestlig løsning. De peger på, at man på den måde kan få fjernet al uvedkommende trafik gennem Tersløse, hvor den østlige løsning kun fjerner cirka halvdelen.

Børn før asfalt - Den østlige omfartsvej er en kæmpe investering, som beslaglægger en meget stor del af fremtidens anlægskroner uden at løse mere end halvdelen af problemet, siger de.

- Vi synes også, at det hele her i slutfasen er gået alt for stærkt. En pris på næsten 100 millioner kroner er huhej barberet ned til omkring det halve, selv om vi eksempelvis ved, at arbejdskraft er en mangelvare, ligesom bygge- og anlægsområdet er overophedet blandt andet med stigende materialepriser. Det giver en ekstra forpligtigelse til at få regnet tingene ordentligt igennem, så vi undgår uoverskuelige budgetoverskridelser, når spaden er sat i jorden, og det er for sent at reagere.

Rød blok føjer til, at det er baggrunden for, at man denne gang har valgt at gå en anden vej.

- Vi prioriterer børn før asfalt, så i stedet for en halv trafikløsning ønsker vi en fuld renovering af Holbergskolen i Dianalund og at flytte daginstitutionen Regnbuen ind på Ruds Vedby Skole, siger de fire.

Sidste efterår lykkedes det for første gang i nyere tid at få et samlet byråd bag Sorø Kommunes budget. Det ser ikke umiddelbart ud til at ske i år.