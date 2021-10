Se billedserie Hvis rød blok kunne få sin vilje, ville Holberrgskolen blive renoveret for 116 millioner kroner. Foto: Martin Pedersen

Rød blok: Budgetforslag med fokus på mennesker og miljø

Rød blok vil også nedlægge et udvalg og omstrukturere i administrationen.

Sorø - 06. oktober 2021 kl. 18:53 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen

Hvis man kan forestille sig, at rød blok kunne vinde flertal for sine synspunkter, bliver der ikke nogen omfartsvej ved Tersløse i denne omgang. I stedet vil en syd-vestlig løsning blive undersøgt.

Pengene fra omfartsvejen vil rød blok i stedet bruge til en totalrenovering af Holbergskolen og til at sørge for, at Regnbuen i Ruds Vedby kan flytte ind på Ruds Vedby Skole.

I alt 116 millioner kroner vil Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og løsgængeren Anita Skjoldager Eskildsen bruge på skolen i Dianalund. Her er der kun afsat 80 millioner kroner i budgettet.

I Ruds Vedby skal der ifølge forslaget nybygges 500 kvadratmeter, mens Skolegade 20 skal ombygges.

Projekterne skal udover de bedre forhold betyde, at Dianalund og Ruds Vedby bliver mere attraktive for børnefamilier.

Børn og kultur - Vi har i vores forslag rettet blikket meget mod børn og kultur, fortæller Anne Madsen (S), Linda Nielsen (SF), Bo Mouritzen (EL) og Anita Skjoldager Eskildsen..

- Vi afsætte eksempelvis penge til at øger normeringen i SFO'erne. Det er i dag et ren pasning uden et pædagogisk tilbud. I dag er der 17-24 børn per voksen. Det er ikke rimeligt. Vi vil gerne ned på 9 til en i SFO 1 og 12 til en i SFO 2.

Kulturbussen, Børnenes Kulturregion og Kulturkaptajner er andre projekter, der er afsat midler til.

- Vi har også sat penge af til renovering af badebroen ved Skjolden, ligesom vi ønsker, at Sorø Ungdomsprojekt skal overtage den gamle pedelbolig på Rådhusvej som ungdomshus, siger de fire.

- Padelbanerne på Frederiksberg synes vi også er væsentlige at få gjort færdige, og så har vi i vores forslag også 1,5 millioner kroner mere til cykelsti-puljen.

Genopliver koordinator På social- og sundhedsområdet vil de fire samarbejdspartnere genoprette stillingen som hjerneskadekoordinator. Puljen på 2,8 millioner kroner til bedre bemanding i ældreplejen fastholdes, ligesom der er afsat en million kroner til udskiftning af loftlifte på plejecentrene, så de bliver tidssvarende.

Både af hensyn til byernes generelle udseende og af hensyn til gangbesværende i kørestole eller med rollator samt dem, der kører med barnevogne, har rød blok afsat midler til renovering af fortove.

De fire vil også sætte ekstra ind på den grønne omstilling. To millioner kroner hvert år i fire år skal gå til Team Grøn Omstilling og gøre Sorø Kommunes "grønne muskel" større, så kommunen kan leve op til DK2020 handleplanen og sætte handling bag de "grønne ord".

For at nedbringe CO2-udslippet vil parterne også sætte 1,1 millioner kroner af om året i fire år til at få taget lavbundsjorde i Åmosen ud af produktion samt 550.000 kroner over fire år til at få styrket biodiversiteten.

Vil nedlægge udvalg Men også den kommunale forvaltning med videre er der kigget på. Rød blok ønsker således at nedlægge Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget og lade opgaverne løses i henholdsvis Social- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt i Økonomiudvalget.

På centraladministrationen, hvor rød blok peger på, at forbruget ifølge KLs nøgletal er steget med 1.000 kroner per indbygger i periode 2014-19, snupper man fire millioner kroner - to millioner til "Team Grøn Omstilling" og to millioner kroner til opnormering i SFO'erne.

Rød blok ønsker også at træde ud af VisitVestsjælland og i stedet satse på lokalt at styrke udviklingen af turisme- og oplevelsesøkonomien, og så ønsker samarbejdsparterne en skarpere opdeling på ældreområdet, så rengøringen skilles fra dem, der skal stå for pleje og omsorg.