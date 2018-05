Skudepisoden i Stenlille har ikke noget med skyderierne ved Gremiumjs hus i Lårup at gøre. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Rockeropgør i Stenlille er ikke relateret til Lårup-skyderier

Sorø - 29. maj 2018 kl. 12:46 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Området omkring stationen i Stenlille var afspærret mandag aften efter en skudepisode. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

- Det er ikke vores opfattelse, at den skudepisode, der fandt sted ved stationen i Stenlille mandag aften har forbindelse til de rocker-aktiviteter, der tidligere har været i området.

Det siger politiinspepktør Kim Kliver fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Der er godt nok flyttet folk in i den tidligere rockerbolig i Lårup, men Kim Kliver kan ikke bekræfte, at beboerne har tilknytning til Gremium, der tidligere har beboet huset.

- Vi følger situationen i rocker- og bandemiljøet tæt i politikredsen, siger han.

- Og der er ikke noget, der tyder på, at der er en sammenhæng med de skudepisoder, der har været i Lårup.

Episoden ved 20.15-tiden mandag aften var ifølge politiet et tilfældigt møde mellem to mænd, der har et personligt udestående. Det førte til, at der blev afgivet flere skud, men ingen blev ramt.

Politiet var massivt til stede i området, ligesom det både var ved stationen i Dianalund og i Ruds Vedby.

På gerningsstedet blev der foretaget tekniske undersøgelser, ligesom politiet foretog ransagninger i rockermiljøet i politikredsen.

- Vi ved godt, hvilke rockergrupper de to mænd tilhørte, men det holder vi af hensyn til efterforskningen foreløbig tæt ind til kroppen, siger Kim Kliver.

- Det er heller ikke vores opfattelse, at der er tale om to grupper, der har et udestående. Det her handler om de to mænd.

Mangler gerningsmanden

Der blev fortaget anholdelser i nat, men de anholdte er løsladt igen.

- Ud fra det materiale, vi har, sætter vi de nødvendige resurser ind på at få stillet en gerningsmand til ansvar.

Tirsdag formiddag var der ingen af dem, avisen talte med, der ville optræde i avisen med navn og foto. Tilsyneladende gik det også ret hurtigt, så det var begrænset, hvad de nåede at opleve.

- Jeg sad i min sofa og sov. Pludselig blev jeg vækket af noget, der kunne lyde som skud, siger en mand, der bor i nærheden.

Han havde vinduet åbent og hørte også en bil med »hvinende dæk« forlade området. Da han kom til vinduet, var der stadig nogle mennesker samlet på stationsområdet.

- Om de havde noget med sagen at gøre ved jeg ikke. Det kan også være nogen, der bare skulle snakke om det, de lige havde oplevet. Men det er jo forfærdeligt, at sådan noget kan ske i Stenlille. Man tør jo snart ikke gå uden for en dør længere, siger han.

