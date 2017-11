De kommende tre måneder må rockerne fra Gremium ikke samles her i huset i Lårup. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Rockerne må ikke længere samles i Lårup Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rockerne må ikke længere samles i Lårup

Sorø - 15. november 2017 kl. 22:16 Af Ulla Grundtvig Brask Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et enigt byråd i Sorø har onsdag aften vedtaget et samlingsforbud for rockerne i den lille by Lårup ved Stenlille.

»Bandepakke 3«, som et folketingsflertal vedtog for at styrke indsatsen mod rockere og bander, kommer således nu i brug i Sorø Kommune.

Samlingsforbuddet kommer til at gælde fra torsdag den 16. november og tre måneder frem. På og ved adressen har der været flere skudepisoder.

- Vi er enige om, at det vigtigste lige nu er at skabe tryghed i lokalsamfundet. Det betyder, at rockerne ikke må samles i huset i de kommende tre måneder, siger borgmester Gert Jørgensen.

Dansk Folkepartis Lars Schmidt var meget tilfreds med byrådets beslutning.

- Jeg håber, at rockerne i mellemtiden finder et andet sted uden for Sorø Kommune, siger Lars Schmidt.

Anne Madsen fra Socialdemokratiet siger om sagen:

- Samlingsforbuddet er det redskab, vi har lige nu for at skabe tryghed for beboerne. Så må vi se på situationen igen om tre måneder, siger Anne Madsen.

Kommunerne har fået mulighed for at udstede et samlingsforbud gennem den såkaldte »Bandepakke 3«, der justerer og åbner op for lovgivningen på en række områder. For at kunne udstede forbuddet kræver det, at en gruppe personers anvendelse af en ejendom skaber utryghed og er til ulempe for naboerne i området.

Det er rockergruppen Gremium, der i nogen tid har haft deres tilholdsted i et lejet hus i byen Lårup.

Læs mere i DAGBLADET Ringsted torsdag og Sjællandske fredag.