Ringsted-advokater åbner i Sorø

Sorø - 11. januar 2021

Det nye år byder på nye ansigter i Sorø, for advokatfirmaet Milthers & Nielsen Advokater fra Ringsted åbner ny afdeling i Sorø, mandag den 11. januar. Milthers & Nielsen Advokater får kontor på Alléen 29 A - lige ved Albertikrydset.

- Vi har allerede en del kunder i og omkring Sorø, og ved at etablere en afdeling i byen, får vi større nærhed til kunderne, siger Louise Milthers, som sammen med Steffen Nielsen har ydet juridisk hjælp og rådgivning fra afdelingen i Ringsted i mere end ti år. Ved at have afdeling i begge byer, får de to advokater deres gang i både Roskilde og Næstved retskreds.

Louise Milthers har speciale i privat- og familieret, mens Steffen Nielsen er specialist i virksomhedsjura og erhvervsret. Med denne faglige kombination favner Milthers & Nielsen alt fra samliv, ægteskabssager og lejeret til boligkøb, virksomhedsoverdragelse og generationsskifte.

Det er altså en bred vifte af juridiske områder og ydelser, som borgere og virksomheder i Sorø og omegn kan få hjælp til i advokatfirmaets nye afdeling i Sorø.

- Vi plejer at sige, at vi tager os af alt det kedelige, så vores kunder får plads til alle de gode ting i livet, fortæller Steffen Nielsen.Han tilføjer:

- Det bedste ved jobbet som advokat er, at man kan hjælpe kunderne med nogle problemstillinger, som de ikke selv kan løse - eller som de ikke har overskud til at løse. Det kan være virksomheder som har problemer med lokalplaner, miljøsager eller lignende. Virksomhedsejeren skal ikke spekulere over juridiske problemstillinger, det tager jeg mig af. Så kan vedkommende i stedet bruge sit krudt på at passe sin forretning, siger Steffen Nielsen. Louise Milthers supplerer:

- Essensen i vores job er jo at hjælpe folk, og for mit vedkommende kan det dreje sig om skilsmisser, børnesager om forældremyndighed, bopæl og samvær samt anbringelsessager i kommunen. Det gælder om at forstå mennesker og deres reaktionsmønstre, for jura og god moral er ikke altid det samme. Jeg skal sørge for at yde rådgivning og bistand, og bringe kunderne til det bedst mulige sted, siger hun.

Kontoret i Sorø vil være bemandet på samme måde som i Ringsted, og Louise Milthers og Steffen Nielsen håber, at man har lyst til at kigge ind og hilse på. Ellers kan man finde meget mere om Milthers & Nielsen Advokater på deres hjemmeside mnadvokater.dk.