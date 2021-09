Rikke Holten fra Sorø kom hjem med EM-guld

- Men jeg blev alligevel lidt betænkelig, da jeg kom til allersidste skud med den viden, at hvis jeg ramte dyret, ville vi få guld. Missede jeg, blev det sølv. Da jeg gik frem førte slovenerne med 59-58. Normalt plejer man at kunne skyde et såkaldt »sikkerhedsskud« - altså, der hvor dyret er bredest - men det var el ulv, vi skulle ramme, og ulven har samme størrelse over det hele. Heldigvis fik jeg overtalt mig selv til bare at gøre det, jeg plejer - og så ramte jeg ulvens lunge og fik en 8'er. Sjovt var det bagefter at høre de andre fortælle, at jeg så ud som om, jeg bare var helt cool - for det var jeg ikke.