Rift om udstyr til hjemmetræning

I en tid, hvor mange ting er sat på standby grundet corona-virussen, så er det rart for de forretningsdrivende, at kunderne finder nye strategier og stadig bakker op om de lokale butikker.

- Det er klart, at vi slet ikke har det salg af fodboldstøvler, som vi normalt plejer at have på denne årstid, men til gengæld har vi haft et stort salg af løbesko og hjemmetræningsudstyr såsom yogamåtter, håndvægte og træningselastikker. Når kunderne ikke har kunnet komme i træningscentrene eller på boldbanerne, så er det tydeligt at se, at mange har taget alternative træningsformer i brug, siger butikschef i Sportsmaster Tommy Jensen.