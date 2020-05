Revisionsfejl: Brandregnskab svingede med 6,7 millioner kr.

Det var noget af en overraskelse, Sorø Kommune fik, da Vestsjællands Brandvæsen sendte regnskabet for 2019. Egenkapitalen var i 2018-regnskabet på 100.000 kroner, men på et år var den gået i minus til 3,9 millioner kroner. Årsagen blev angivet til at være en ny måde at opgøre anlægsaktiverne på. Da Sorø Kommune ejer 14 procent af beredskabet, stod kommunen til at få en ekstra regning i forbindelse med udtræden af fællesskabet på 556.748 kroner. Sorø Kommune forlader som bekendt samarbejdet med udgangen af 2020 for i stedet at gå i samarbejde med Slagelse Kommune.

Egenkapitalen i Vestsjællands Brandvæsen har betydning for den pris, Sorø Kommune skal betale for at komme ud af fællesskabet.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her