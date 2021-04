Kroppens Hus varetager de fleste opgaver, når det handler om vederlagsfri fysioterapi. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Rettidig omhu kontra en ærgerlig spareøvelse

Sorø Kommune nærmer sig gennemsnittet i regionen, når det handler om tildeling af vederlagsfri fysioterapi.

Sorø - 16. april 2021

Vederlagsfri fysioterapi til grupperne »medfødte eller arvelige sygdomme«, »erhvervede neurologiske sygdomme«, »fysisk handicap som følge af ulykke« samt »nedsat led- og/eller muskelfunktion som følge af inflammatoriske gigtsygdomme« har stået på social- og sundhedsudvalgets dagsorden flere gange i det seneste halvandet års tid. Årsagen er, at området, hvor praktiserende læger henviser patienter til offentligt betalt fysioterapi, har vist, at Sorø Kommune i betaling har ligget et pænt stykke over gennemsnittet i Region Sjælland. Det har man fra politisk hold ønsket at få tilpasset bedre.

Rettidig omhu - Jeg ved godt, at der er nogen, der kalder det her en spareøvelse, siger Lars Schmidt, der er formand for social- og sundhedsudvalget.

- Men det er jeg ligeglad med. Jeg kalder det rettidig omhu i brugen af borgernes penge. Og kommer vi ned i niveau her, kan vi måske hjælpe flere på andre områder.

Der har været arbejdet på at nedbringe udgifterne. Dels har der været holdt møder med de praktiserende læger for at drøfte kriterierne for en henvisning, og dels har der været holdt møder med fysioterapeuter i Kroppens Hus, der varetager de fleste opgaver på det felt.

- Blandt har vi talt om, hvorvidt en del af de individuelle forløb kunne foregå på hold, siger Lars Schmidt.

- Holdundervisningen har jo den sidegevinst, at borgerne også får mulighed for social kontakt.

Lige nu er det meste af mødeaktiviteten sat i bero med baggrund i corona.

Stadig i front På social- og sundhedsudvalgets møde forleden fik politikerne en orientering. Data fra 2020 viser, at antallet af borgere, der modtager vederlagsfri fysioterapi´, er faldet med 5,5 procent. I samme periode er antallet i Region Sjælland steget en smule, men på trods af faldet i Sorø Kommune har kommunen fortsat flere end gennemsnittet i Region Sjælland.

Det honorar, de øvrige kommuner i Region Sjælland betaler, er falder betydeligt. Det samme er tilfældet i Sorø Kommune. Gennemsnitsudgiften per borger i Sorø Kommune er dog stadig betydeligt højere end i regionen samlet set. Faldet i honorar kan skyldes, at borgere på grund af corona ikke har modtaget samme antal ydelser som tidligere.

Politikerne tog orienteringen til efterretning.