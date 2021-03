Retten frifinder forældre for voldsanklager

En 45-årig mor og en 66-årig far er begge blevet frifundet i en retssag, hvor de var tiltalt for mishandling, psykisk vold og frihedsberøvelse gennem flere år mod en 14-årig dreng.

- Jeg synes selvfølgelig, det er den helt rigtige afgørelse. Jeg synes også, det er et skoleeksempel på, at vi lever i et retssamfund, hvor kommunen er nødt til at rejse sådan en sag, og hvor vi så har nogle dygtige dommere, der træffer den rigtige afgørelse til sidst. Det er ganske betryggende, at systemet fungerer på den måde, siger han.