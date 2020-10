Se billedserie Den 20-åriges sag behandles ved Retten i Næstved den 29. oktober. Foto: Thomas Olsen

Retssag: Tiltalt for psykisk vold, halsgreb og slag

Halsgreb, slag, fysisk dominans, psykisk hån, trusler og afpresning. Det er nogle af de ting, der står i anklageskriftet mod en 20-årig mand fra Sorø Kommune.

Sorø - 24. oktober 2020

Den 1. april 2019 trådte en ny bestemmelse i straffeloven i kraft. Det er blandt andet denne paragraf 243, som en 20-årig mand med bopæl i Sorø Kommune er tiltalt for. Sidste retsdag i sagen er den 29. oktober, hvor den unge mand skal møde i Retten i Næstved.

Straffelovens paragraf 243 kriminaliserer psykisk vold og siger blandt andet, at »Den, som tilhører eller er nært knyttet til en andens husstand eller tidligere har haft en sådan tilknytning til husstanden, og som gentagne gange over en periode udsætter den anden for groft nedværdigende, forulempende eller krænkende adfærd, der er egnet til utilbørligt at styre den anden, straffes for psykisk vold med bøde eller fængsel indtil 3 år.«

Som en tjener Ifølge anklageskriftet i sagen om den unge mand fra Sorø Kommune har han i perioden fra april 2019 til februar 2020 udsat en person for nedværdigende adfærd, der havde som mål at styre vedkommendes liv.

I anklageskriftet står der blandt andet, at den tiltalte overtog styringen af personens sociale medier, at han kontrollerede hendes bevægelsesfrihed, at han isolerede personen fra venner og familier, og at han behandlede hende »som en tjener«.

Det er beskrevet således i anklageskriftet: »...idet han fx vækkede hende og bad hende om at lave mad og hente noget til ham at drikke samt kontrollede hendes økonomi og igennem et regime af nedværdigende og krænkende fysisk dominans og psykisk hån, manipulerede hendes selvforståelse, hvorved hendes selvværd blev beskadiget og fik hende til at føle sig i et fangeskab«.

Den fysiske vold Men psykisk vold er ikke det eneste, den 20-årige er tiltalt for.

Ifølge anklageskriftet er han også tiltalt for vold efter straffelovens paragraf 244 ved blandt andet at have slået den forurettede i ansigtet, for at have holdt en hovedpude over hendes ansigt og hals, så hun havde svært ved at trække vejret og for halsgreb i 10 sekunder.

Den unge mand er ligeledes tiltalt for trusler. Ifølge anklageskriftet skulle han blandt andet have truet hende med, at han ville beordre hende op i et træ, så han kunne sparke hende ned derfra eller også ville han drukne hende i en å.

Manden er også tiltalt for overtrædelse af straffelovens paragraf 264d, der handler om at videresendelse af private billeder, for afpresning (50.000 kroner) og for tyveri af blandt andet mobiltelefon.