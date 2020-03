Lars Mortensen er ejer af Støvlet Katrines Hus i Sorø. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Restauranterne er hårdt ramt af krisen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Restauranterne er hårdt ramt af krisen

Sorø - 18. marts 2020 kl. 16:20 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Blandt andet via takeaway forsøger restauranterne at klare coronakrisen. I branchen er man stadig ved godt mod - men meget afhænger af, hvor lang tid der går.

Fredag kunne Støvlet Katrine Hus åbne dørene til den nyrestaurerede restaurant ved Sorø Sø. 1. december brændte gourmetrestauranten, da der gik ild i en frituregryde, og ilden via emhætten fik fat i 1. salen og tagkonstruktionen.

Efter tre en halv måned i lejede lokaler i Bisserup glædede både ejeren Lars Mortensen og personalet sig til igen at kunne byde gæsterne velkommen i egne lokaler.

- Det gik også rigtig fint fredag, hvor vi havde fuldt hus, fortæller Lars Mortensen.

- Men lørdag kunne vi kun fylde det ene lokale, og derefter gik det i stå.

- Vi forsøger med take away i form af en tre retters menu, som vi lægger op på nettet. Der har allerede i dag været et par tilmeldinger.

Aflysninger - De fester, vi skulle have holdt, er blevet aflyst. Lørdag gennemførtes en af festerne dog i privat regi og med færre gæster end oprindelig planlagt, men det var dog bedre end ingenting, fortsætter han.

- Heldigvis har vi ingen store lån, vi skal betale af på, så her og nu klarer vi den nok. Men går coronakrisen ind over konfirmationssæsonen, så vi også kommer til at aflyse de fester, så rammes vi i branchen alle sammen meget hårdt. Man siger godt nok, at konfirmationerne »bare« bliver udsat, men vi har jo allerede besat de fleste af vores weekender, så det er ikke så let.

Et stærkt hold Lars Mortensen fortæller videre, at det for Støvlet Katrines Hus ikke er gjort med blot at sende personalet hjem. Det skete godt nok onsdag.

- Men vi er en lille virksomhed, og i den del af markedet, som vi opererer i, er vi stærkt afhængige af personalet, siger han.

- Vi har i dag et særdeles stærkt hold, så de medarbejdere vil jeg gerne holde på. Restauranten ligger også et godt stykke uden for København, så det er ikke så let at skaffe kvalificerede afløsere, hvis nogle af dem rejser her fra, og sender jeg folk hjem, så risikerer jeg ikke at kunne få fat i dem igen.

- Men vi må jo forsøge at hjælpe os selv og hinanden igennem krisen, siger Lars Mortensen, der dog sagtens kunne have undværet »corona-slaget« som opfølgning på de mere end tre måneder i fremmede lokaler efter december-branden.

Lukker I Ristorante og Café Valencia har Joe Ibrahim stadig smil på læben.

- Jeg har været her i 18-19 år i med- og modgang, så jeg er her nok også de næste 18-19 år. Jeg har tænkt mig at blive ved, siger han.

- I lørdags i det gode vejr havde vi pænt besøg, men søndag var alle væk igen. Selv om vi følger alle forskrifter og sikkerhedsråd, blev folk bange for at gå ud.

Valencia har altid leveret takeaway, men det vil Joe Ibrahim ikke i den aktuelle situation.

- Vi lukker helt til 31. marts og holder i stedet ferie med familien, siger han.

- Jeg får måske tre-fire bestillinger om dagen, og det kan ikke engang dække det, som det koster at have min ovn kørende. Vi har arbejdet hårdt siden i sommer og har ikke haft tids til ferie. Den tager vi så nu.

Take away Også i Café Tre Konger har indehaveren, Britt Petersen, benyttet den stille tid til at afvikle lidt ferie. Caféen leverer i lukningsperioden stadig takeaway.

Også Café Storgade, Café Krabasken, Pedersborg Forsamlingshus, La Gonda, Tokyo Sushi, Café Luccas og Mette Maries Køkken har takeaway-løsninger, mens det ikke har været muligt at få en kommentar fra Comwell.

Tee-Stedet og Juice Club lukker frem til 30. marts.