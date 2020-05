Restauranter savner retnings-linjer

- Vi ved nu, at der skal være en meter mellem bordene, men hvad med det andet. Forsamlingsforbudet på mere end 10 personer. Gælder det for hele lokalet - eller er det pr. bord? Hvis det gælder for hele lokalet, vil det for rigtig mange restauranter slet ikke kunne betale sig at holde åbent, siger Lars Mortensen, indehaver af Støvlet Katrines Hus, Sorø.

Men glæden er krydret med irritation over, at der endnu ikke (onsdag middag) var meldt konkrete retningslinjer ud for den kommende tids restaurations-drift:

Efter to måneder uden kunder ved bordene glæder de lokale restauranter sig til næste uge, hvor det igen er tilladt at holde åbent.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her