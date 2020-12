Stillevang skal - hvis beboerne siger ja - renoveres. det vil også give et behov for at genhuse beboere i en periode på seks-ni måneder. Foto: Thomas Olsen

Renovering af Stillevang: Huslejen stiger 19 procent

I dag giver beboerne 5.293 kroner om måneden for boligerne på 67 kvadratmeter og 6.867 kroner for dem på 97 kvadratmeter - prisen efter renoveringen står til henholdsvis 6.299 kroner og 8.172 kroner. I renoveringsplanen regnes der med en besparelse i energi på 12-20 procent, og den besparelse skal gøre huslejestigningen spiselig.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her