René de la Cruz overtog driften af hotel og restaurant på Hotel Postgården for to år siden, men økonomisk er det ikke lykkedes at få forretningen til at give overskud. Foto: Bjarne Stenbæk

René de la Cruz stopper på Postgården

Sorø - 04. april 2018 kl. 16:20 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter to år som forpagter af restaurant- og hoteldriften på Hotel Postgården, siger René de la Cruz nu stop. Det skriver Dagbladet og Sjællandske.

Årsagen er svigtende økonomi. Han kom ud af regnskabsåret 2016/17 med et underskud på godt 160.000 kr. og en negativ egenkapital på cirka samme størrelse. Og indeværende år ser ikke ud til at kunne dæmme op for det:

- Jeg kan ikke se, at jeg kan indhente det tabte, selv om jeg føler, at jeg har knoklet. Nu har jeg prøvet i to år, og nu giver jeg op, siger René de la Cruz til Dagbladet og Sjællandske.

Han har ingen umiddelbar forklaring på, hvorfor det er så svært at få en god forretning ud af et hotel, der ellers har en god og central placering i Sorø:

- Næh, hvis jeg vidste det, så havde jeg jo prøvet at gøre noget ved det. Det er gået nogenlunde med restaurant og selskaber og nogenlunde med udlejning af hotelværelser, men sammenlagt har de to dele ikke været nok til at drifte hele det store hus, siger René de la Cruz.

Han har sidste arbejdsdag nu på fredag, og derefter bliver tingene overladt til Tommy Dam, der ejer bygningerne.

Restauranten vil være lukket, indtil der findes en ny forpagter, men de selskaber og arrangementer, der allerede er blevet booket, vil blive gennemført, forsikrer René de la Cruz:

- Der er ingen, der kommer i klemme, og da jeg ikke er gået i vrede, skal jeg gerne selv hjælpe til, hvis det bliver nødvendigt. Jeg har haft et godt samarbejde med Tommy.

Hvad han selv skal lave fremover, ved han ikke:

- Først skal jeg holde en ferie. Det er tiltrængt. Derefter ved jeg endnu ikke, men alle døre er åbne for mit vedkommende, siger René de la Cruz til Dagbladet og Sjællandske.