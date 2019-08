Kristian Jacobsen, rektor på Sorø Akademis Skole: - De regler, der så blev lavet i år, var et miskmask af regler som et resultatet af en politisk aftale, hvor man ikke var helt enige. Det blev et kompromis, der var meningsløst og svært at forklare over for forældre og elever, siger han. Billedet er fra dette dimission for studenterne. Foto: Thomas Olsen

Rektor håber på mere rimelige optagelsesregler

Det har de til fælles med et par tusinde andre unge over hele landet, og rektor på Sorø Akademis Skole, Kristian Jacobsen, er rigtig ked af og frustreret over, at de unge er sat »i et usikkert limbo«. Skolens administration har haft ekstra arbejde med at forvalte og implementere de nye regler, men det er ingenting i forhold til, hvad de nye regler har betydet negativt for gruppen af unge, mener rektoren.

