Rektor: Det er trist og tamt for 3.g'erne

Sorø - 07. april 2020

De kommende studenter fra Sorø Akademis Skole kommer til studentereksamen denne sommer, men det bliver slet ikke, som det plejer. Det bliver eksamen i en noget amputeret form.

Det ligger fast efter statsministerens udmelding mandag aften.

Rektor Kristian Jacobsen fra Sorø Akademis Skole blev orienteret af Undervisningsministeriet inden statsministerens pressemøde, og senere tirsdag vil der sandsynligvis komme flere detaljer frem.

- Vi kommer til at gennemføre en begrænset studentereksamen for 3.g - formentlig en skriftlig og en mundtlig eksamen. 3.g vil i et vist omfang få lov at vende tilbage til skolen efter påske og vil få et forlænget skoleår til medio juni, hvor der gives årskarakterer, fortæller Kristian Jacobsen.

1.g og 2.g vil fortsætte virtuelt indtil videre og kommer ikke til eksamen i år.

Det er især 3.g'ernes afslutning på gymnasieopholdet, som Kristian Jacobsen »har ondt i maven over«.

- De gør mig trist, at de ikke kommer til at opleve den der følelse af at komme igennem mange eksamener. At det var hårdt men umagen værd - og så fornemmelse af, at man faktisk har lært en masse i de tre år, siger Kristian Jacobsen.

Der ud over kommer skolens mange traditioner for 3.g'erne: Overskærings-festen i skoven den 21. april, festen på sidste skoledag, studentermiddagen, dimissionen i kirken og studenterkørsel.

- Vi vil formentlig ikke få lov til at gennemføre Overskæring den 21. april og fest for 3.g på sidste skoledag, og jeg frygter også, at studentermiddag og dimissionen i kirken er i fare. Hvem kan lige nu forestille sig 800 mennesker i Sorø Klosterkirke? Men vi må vente og se, hvad tiden efter 10. maj viser, siger Kristian Jacobsen, der kalder udsigten til festaflysninger for »en tam oplevelse for eleverne«.

Lige nu arbejder ledelsen med ideer til alternative muligheder.

- Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at skabe en festlig studentertid. Vi må sammen være kreative og finde på gode løsninger, siger rektor.