Rektor Kristian Jacobsen og lærerne på Sorø Akademi bliver fredag klar til at sætte den virtuelle undervisning i gang. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Rektor: Der tages eksamens-hensyn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rektor: Der tages eksamens-hensyn

Sorø - 12. marts 2020 kl. 17:01 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fredag bruger lærerne på Sorø Akademi til at tilrettelægge den virtuelle undervisning, som eleverne tilbydes i de - indtil videre - fjorten dage, skolen holder lukket i forbindelse med corona-krisen.

- Det er vigtigt at forventningsafstemme i forhold til den virtuelle undervisning. Vi vil helt sikkert ikke kunne opretholde den høje undervisningskvalitet, som eleverne er vant til i hverdagen. Men vi vil forsøge at "halte os igennem", så ulemperne ved regeringsbeslutningen bliver formindsket, skriver rektor Kristian Jacobsen til skolens elever og deres forældre.

- Den virtuelle undervisning vil blive afviklet efter det normale skema, så eleverne skal følge lærernes instrukser i lectio. Vi håber på, at lectio teknisk vil kunne håndtere, at alle landets gymnasier arbejder virtuelt samtidig. Hvis der er knas med teknikken, så tænk på, at vi bidrager til at mindske smittespredning ved at sidde hjemme. Det er vigtigst!

Skole-aflysningen gælder både dag- og kosteelever, så også kosteleverne må tage hjem. De elever, som ikke kan tage hjem til deres egen familie i udlandet, har fundet andre løsninger hos familier i Danmark.

- Alle landets gymnasier og uddannelsesinstitutioner er påvirket. Vær derfor ikke bekymret i forhold til pensum, eksamen med videre Undervisningsministeriet er opmærksom på, at nedlukningen vil få konsekvenser for undervisningen. Og alle censorer kommer fra andre gymnasier, som også lukker i den kommende tid. Jeg kan derfor love, at der vil blive taget hensyn til den særlige situation, som vi nu står i, skriver rektor beroligende til eleverne.

- Sidst men ikke mindst: Jeg vil meget gerne høre fra jer, når/hvis I kommer i berøring med Corona-smitten. Jeg fører en logbog, så vi hele tiden har overblik over hvem der er berørt. Skolens medarbejdere arbejder i videst muligt omfang hjemmefra - og sygemelder sig som vanligt, hvis de bliver syge. Derfor kan I fortsat opleve, at undervisning bliver aflyst eller flyttet.

Sorø Akademis Skole er lukket for personlig henvendelse indtil videre, og den telefoniske åbningstid er begrænset til klokken 10.00-13.00 hver dag.

- Pas godt hinanden. Det gør I bedst ved at blive hjemme mest muligt og ved ikke at mødes med/hos hinanden og i stedet holde kontakt via sociale medier, lyder rektor opfordring.

- I de kommende uger vil vi primært kommunikere med eleverne via lectio. Forældre kan holde sig orienteret via skolens Facebookside, som er den hurtigste og nemmeste måde at kommunikere til mange. Jeg opfordrer til at man tilmelder sig til at følge denne side. https://www.facebook.com/soroeakademi/ - jeg glæder mig til at jer igen på den anden side!