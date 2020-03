Rejseselskab i frit fald: Aflyser ture og sender ansatte hjem

Klingenberg Rejser kæmper for overlevelse, efter coronavirus har lukket ned for stort set alt turisme. Foto: Bjarne Stenbæk

Sorø - 16. marts 2020

Inden corona-udbruddet ramte dansk økonomi, gik det faktisk ret godt for Peter Nygaards to virksomheder Klingenberg Rejser og Nygaards Turist & Minibusser.

I januar var der åbent hus hos Klingenberg Rejser på Fulbyvej nord for Sorø. Et nyt sommerkatalog med 110 rejser blev præsenteret, og på det tidspunkt lød det sådan fra Peter Nygaard:

- Der er generel vækst på alle områder. Vi vækster hvert år, og kunderne kommer fra hele Sjælland, udtalte han.

På kun et par uger er den gode stemning helt forsvundet, før sæsonen nåede at gå i gang.

- Det går slet ikke. Alt er gået i stå. Vi har sendt samtlige timelønnede ansatte hjem, og lige nu er der kun kontoransatte på arbejde. Kunder afbestiller og aflyser indtil langt ind i april, og lige nu tør jeg ikke sige, hvornår en tur kan gennemføres, siger direktør og ene-ejer Peter Nygaard til DAGBLADET og Sjællandske.

Et tab på 1,7 millioner 20 medarbejdere er sendt hjem på ferie og afspadsering, så der lige nu kun er seks ansatte på arbejde på kontoret.

I sidste uge førte alle aflysninger og afbestillinger til et samlet tab på 1,7 millioner kroner.

- Det startede omkring 1. marts, hvor der ikke blev bestilt ture, fordi folk er nervøse, og telefonerne er helt døde. Afbestillingerne begyndte stille og roligt at tikke ind, og siden har vores kunder bare afbestilt og afbestilt, siger Peter Nygaard.

- Det er nok det mest spændende øjeblik for virksomhederne i min tid. Jeg håber da rigtig meget, at de blå busser stadig kører på vejene om et halvt år, siger han.

Tvivler på grænselukning Lukningen af flere landegrænser er endnu et skub i den forkerte retning for rejsekoncernen.

- Vi kan slet ikke komme ud på ture. Jeg tror ikke, det har den rigtige virkning at lukke grænserne. Jeg synes, det er voldsomt at gøre det. Men det kan godt være, at det er bedre at være over-forsigtige end under-forsigtige i den her situation, siger Peter Nygaard.

Han lover, at kunderne får deres penge tilbage, uanset om man selv afbestiller eller vil aflyse på grund af coronaudbruddet.

- Vores kunder får deres penge tilbage. Kunderne skal ikke være gidsler i det her, siger han.

Han vil beholde ansatte Peter Nygaard har ikke varslet fyringer af medarbejdere. Mens de er på ferie og afspadsering, er han i gang med at undersøge, om den nye trepartsaftale med lønkompensation kan være en hjælp.

- Det vil jeg bruge tiden på at kigge på, for vi har nogle rigtig gode og stabile medarbejdere, som jeg ikke vil give fri og overlade til andre selskaber. Det kan blive dyrt at fyre dem og så ikke have dem til rådighed, når vi skal i gang igen. Derfor vil jeg gå langt for at beholde medarbejderne, siger han.

Presset likviditet - Men selvom der er kompensation og hjælp, så bliver vores likviditet presset til det yderste. For vi skal give penge tilbage til kunderne, men vi skal også betale vores underleverandører. For eksempel skal færger og hoteller have deres penge, når vi ikke har afbestilt turen inden for aftalt tid, siger han.

- Men vi tror på det. Det skal vi gøre. Ellers er der ingen grund til at fortsætte. Og jeg håber, kunderne vil bakke os op igen bagefter, hvis vi kommer igennem det, siger Peter Nygaard.