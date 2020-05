Der plejer at være fuldt hus hos Klingenberg Rejser på Fulbyvej, når nye rejsekataloger præsenteres. I øjeblikket kæmper rejseselskabet for overlevelse. Billedet her er fra juni 2019. Foto: Jens Wollesen

Rejseselskab humper gennem krisen med løn fra hjælpepakke

I øjeblikket er alle de 20 ansatte sendt hjem og får løn fra staten via ordningen om lønkompensation. Det betyder, at ingen er blevet fyret.

- Jeg bruger hjælpepakken, hvor der bliver udbetalt kompensation, og jeg betaler resten af lønnen. Jeg er glad for, at jeg kan holde fast i gode medarbejdere, siger Peter Nygaard til DAGBLADET og Sjællandske.

Fremtiden for hans to virksomheder Klingenberg Rejser og Nygaards Turist- & Minibusser er dog usikker. Ordningen med lønkompensation gælder til og med den 8. juli, med mindre folketinget forlænger den.

Tiden er blevet brugt på at lægge en plan for efteråret, hvor der bliver fokuseret på danske rejsemål.

- Vi prøver at lave en masse Danmarks-rejser, men jeg tror ikke, jeg kommer til at sælge ret mange rejser resten af året. Men vi håber, at folk vil købe rejser hen over sommeren, siger Peter Nygaard.