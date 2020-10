Se billedserie De tre, der står bag Sorø Gruppen. Fra venstre indehaver Lars Mouritsen, chef for udlejningen Peter Lind Frederiksen og indehaver Leif Fredberg. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Rejsegilde på 10 boliger til udlejning

Sorø - 10. oktober 2020 kl. 06:58 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen

Interessen for at bo til leje - også til en husleje på knap 11.000 kr. - er stadig tilstede i Sorø. I hvert fald i det nye boligområde på Klokkergårds-jorden.

Sorø Gruppen har et tidligere byggeri med fire dobbelthuse på Klokkestøberlodden fuldt udlejet. Og der har også været en del forespørgsler på de lejeboliger, der i øjeblikket er under opførelse på den nærliggende grund på Munkehegnet.

Det oplyser direktør i Sorø Gruppen Leif Fredberg, der sammen med medindehaver Lars Mouritsen og chef for udlejningsdelen Peter Lind Frederiksen fredag kunne holde rejsegilde på de 10 nye boliger på hver 107 kvm:

Friheden ved at leje - Folk kan godt lide den frihed og den fleksibilitet, det giver at bo til leje, siger Leif Fredberg i fuld erkendelse af, at det rent økonomisk for de fleste bedst kan betale sig at eje.

Udover de mange håndværkere, som rejsegildet først og fremmest er en fest for, var der da også dukket enkelte op for at se på de nye lejeboliger.

Deriblandt byrådsmedlem Christian Bjerre Høst, der så på faciliteterne sammen med sin hustru.

- Vi har solgt vores hus i Dianalund, så vi kigger lidt på, hvad der er muligheder i kommunen, sagde de.

De nye boliger på Munkehegnet er opført af Kopp Sorø som tro kopier af de boliger, der allerede findes på Klokkestøberlodden. I lyse sten med et brunt murstensbånd langs facaden og sorte tagsten. Indvendigt indrettet i lyst og moderne nordisk stil.

Begge projekter til salg Såvel de fire dobbelthuse på Klokkestøberlodden som de fem dobbelthuse på Munkehegnet er sat til salg.

- Det er ikke fordi, vi har noget imod at stå som udlejere, men vi afprøver den mulighed også, forklarer Leif Fredberg.

Boligprojektet på Klokkestøberlodden kan købes for 19,5 mio. kr., mens Munkehegnet koster 23,4 mio. kr.

Derudover afventer Sorø Gruppen stadig, at en klage over deres projekt i Lynge skal blive færdigbehandlet. Her vil Sorø Gruppen opføre små huse på den tidligere savværksgrund.

- Og derudover har vi ingen projekter på tegnebrættet lige nu, siger Leif Fredberg.