Regionen siger ja til grusgrav: Beboerne kæmper videre

Sorø - 13. december 2017

Region Sjælland har netop givet gravetilladelse til en ny grusgrav på Smedevej, der fungerer som skolevej for nogle af eleverne på Frederiksberg Skole.

Gravetilladelsen er endnu et skridt i den forkerte retning, mener en gruppe beboere i området. De er grundlæggende imod den nye grusgrav og frygter den kommende trafik af lastbiler, der skal fragte gruset væk fra graveområdet. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

For selvom Sorø Kommune for en måned siden kom med en række tiltag for at gøre Smedevejs trafikforhold klar til omkring 40 ekstra lastbiler hver dag, så er problemet ikke løst.

Det forklarer Mikkel Rath Pedersen, der er en af de berørte beboere på Smedevej.

- Det er positivt, at Sorø Kommune gør noget, men det er for lidt og for sent. Problemet er, at der stadig kommer en grusgrav, og der kommer til at køre en masse lastbiler på en skolevej. Men kommunen har ifølge dem selv gjort, hvad de kunne, siger Mikkel Rath Pedersen.

Sorø Kommune har vejmyndigheden på Smedevej og skal håndtere den trafik, som en ny grusgrav vil medføre.

Den 17. november, midt i valgkampens slutspurt, meldte kommunen ud, at den var klar med en række trafiktiltag, hvis Region Sjælland gav tilladelse til en ny grusgrav på Smedevej 54. Tiltagene omfatter blandt andet en midterstribe på vejen, en hastighedsbegrænsning på 40 eller 50 kilometer i timen, en udvidelse af vejen i bredden og muligvis et tilbud om skolebuskørsel til alle elever på Frederiksberg Skole.

Mikkel Rath Pedersen tror ikke, at tiltagene vil have den store effekt for trafikanterne på vejen.

- Det er meget sent at vise, at man har tænkt over den her sag. Det bærer præg af, at man ikke har tænkt over det før nu, siger han.

Jens Nygaard (V), formand for kommunens teknik- og miljøudvalg, har tidligere opfordret beboerne og grundejeren til at gå i dialog om en frivillig aftale om, hvilken vej lastbilerne skal køre til og fra den kommende grusgrav. For hvis lastbilerne kører over en privat grund og enten kører ud et andet sted på Smedevej eller kører hen til nabo-grusgraven og bruger udkørslen til Parnasvej dér, så vil lastbilerne stort set være fjernet fra Smedevej.

Der har været en dialog mellem beboerne, grundejeren og ejerne af de private grunde, men der er ikke enighed om en løsning.

- Når kommunen ikke vil gøre noget, så må vi jo selv prøve. Vi har snakket om, hvad der er muligt og realistisk. Men fakta er, at vi ikke kan blive enige om en anden udkørsel end til Smedevej, siger Mikkel Rath Pedersen.

Beboergruppen har også selv foreslået en række løsninger til Sorø Kommune, men de føler ikke, at kommunen lytter til deres forslag.

Et af forslagene går ud på at forbyde gennemkørsel på Smedevej. Et andet forslag handler om at forbyde kørsel til og fra grusgraven via Smedevej mellem klokken 7.30 og 8.00, hvor der er meget trafik på vejen.

- Man har sagt til os, at man ikke vil stille krav om det. Det virker til, at kommunen vælger deres egne forslag og synes, at det er godt nok, siger han.

Udvalgsformand Jens Nygaard fra Venstre har en anden opfattelse af sagen.

- Sagen er slet ikke slut. Vi er i dialog og afsøger mulighederne, og der er ikke noget, der er afgjort endnu. Vi gør alt, hvad vi kan, for at finde en løsning for alle parter, siger Jens Nygaard.

Beboerne på Smedevej har tænkt sig at fortsætte arbejdet.

- Vi vil holde fast i dialogen med kommunen, selvom der ikke er så meget dialog. Og vi vil følge op på, at kommunen gør de ting, den skal, siger Mikkel Rath Pedersen.

Der er nu en frist på fire uger til at klage over Region Sjællands gravetilladelse til den nye grusgrav.