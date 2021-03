Et interesseområde vest for Stenlille droppes, mens øvrige områder fastholdes. Illustration: Region Sjælland

Region dropper en del af nyt grusområde

Det drejer sig primært om et nyt interesseområde ved Saltofte og Stenlille.

En nabo er bekymret for støv, støj samt trafiksikkerheden, og i et høringssvar har naboen derfor gjort indsigelse mod interesseområdet. Naboen frygter også værditab på bolig.

Sorø Kommune har i et høringssvar ønsket, at de dele af interesseområdet, der ligger i kommuneplanlagte arealer nord og vest for Stenlille, udgår af planen.